Навроцкий заявил о рисках для Польши от вступления Украины в ЕС и пожаловался, что "вступил в игру поздно"

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает европейские устремления Украины, однако считает её вступление в Европейский Союз угрозой для польского аграрного сектора. Он подчеркнул, что как глава государства будет в первую очередь защищать интересы польских фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции.

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Как сообщила пресс-служба Канцелярии президента Польши, соответствующее заявление Навроцкий сделал в пятницу, 19 июня. Он также затронул вопросы функционирования аграрного сектора в контексте "Зеленого соглашения" и других решений руководства ЕС.

Навроцкий посетовал, что "вступил в игру слишком поздно"

Польский президент также затронул вопрос о торговом соглашении между Европейским союзом и странами блока МЕРКОСУР (государства Латинской Америки).

По его словам, польские власти сейчас вынуждены бороться с последствиями этого соглашения, которое, по его мнению, создает дополнительные трудности для национального аграрного сектора.

"Мы боремся с последствиями соглашения ЕС с МЕРКОСУР. Я вступил в игру слишком поздно, но даже в этой проигрышной ситуации сделал все возможное на международном уровне, чтобы остановить невыгодные для польских фермеров решения", — заявил Навроцкий.

Навроцкий назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польских фермеров

Отдельно глава польского государства высказался о перспективах членства Украины в Евросоюзе.

Навроцкий отметил, что понимает стремление Киева присоединиться к ЕС, однако считает, что такой шаг может создать дополнительную конкуренцию для польского сельского хозяйства.

"Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польского сельского хозяйства", — сказал он.

Навроцкий подчеркнул, что его главной обязанностью остается защита национальных интересов Польши.

По его словам, Варшава должна обеспечить справедливые условия конкуренции для польских производителей независимо от будущих решений относительно расширения Евросоюза.

"Я являюсь президентом Польши и, понимая стремления Украины, всегда буду стоять на страже справедливого отношения к польскому фермеру и польской аграрной продукции, в частности в контексте "Зеленого курса" и решений Европейского Союза", — заявил глава государства.

Президент Польши подытожил, что польская земля слишком красива, а местные фермеры – слишком эффективны и талантливы, чтобы "отдать польское сельское хозяйство идеологии или кому-то другому".

Вопрос о вступлении Украины в ЕС остается чувствительным для Варшавы

Тема будущего членства Украины в Европейском Союзе остается одной из самых чувствительных в польско-украинских отношениях.

Польские аграрии неоднократно выражали обеспокоенность возможной конкуренцией со стороны украинской продукции после полноценной интеграции Украины в единый европейский рынок.

В конце января 2026 года Польша вместе с Венгрией, Словакией и Австрией подала жалобу в Совет ЕС с требованием усилить защиту от агроимпорта в контексте соглашений с Украиной и торговым блоком МЕРКОСУР. По просьбе этих стран Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства пересматривает соглашение о свободной торговле с Украиной.

В то же время официальная Варшава продолжает заявлять о поддержке европейского курса Украины, подчеркивая необходимость учета интересов польских производителей в ходе предстоящих переговоров о вступлении.

Напомним, что недавно отношения между Польшей и Украиной обострились из-за намерения Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за названия украинского военного подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Решение было принято из-за присвоения президентом Украины одной из частей ВСУ названия "Героев УПА".

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградили в 2022 году. Он заявил, что решение Навроцкого — стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва.

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