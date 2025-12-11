Навроцкий заявил, что ему никто не сообщал о планах минобороны Польши передать Украине МиГ-29

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши подтвердил, что переговоры с украинской стороной о передаче Украине истребителей МиГ-29 "продолжаются"; в обмен Польша хочет воспользоваться украинским опытом в сфере использования беспилотников и систем борьбы с ними. Однако президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лично его никто не предупреждал о планах польского министерства обороны передать Украине указанные истребители.

Об этом Навроцкий сказал 11 декабря, во время пресс-конференции в Латвии. В свою очередь министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (который остался в Польше) ответил на обвинения и заявил, что окружение Навроцкого "рассказывает чушь" президенту.

Что сказал Навроцкий

"Уверяю общественность, что мы поддерживаем контакт с премьер-министром и министром национальной обороны по многим вопросам. И обычно мы достигаем согласия, но здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение. У меня не было этой информации (о передаче Украине истребителей –OBOZ.UA), что я подтвердил сегодня в Управлении национальной безопасности", – подчеркнул Навроцкий.

Несмотря на свою неосведомленность, польский президент, похоже, не будет против такого обмена.

"Я не получал такой информации, но уверен, что мы с вице-премьером Косиняк-Камышем решим этот вопрос и достигнем согласия. Но мои коллеги были правы в этом плане – я не получал официальной информации о таких действиях или передаче Украине МиГов", – подытожил Навроцкий.

Что ответил министр обороны

Вице-премьер, министр обороны Косиняк-Камыш утверждает, что Навроцкий не мог не знать о планах обмена истребителей на украинский опыт и технологии.

"Я думаю, что (бывший) президент Дуда, передавая свои обязанности, обязательно говорил о своих разговорах с украинской стороной. Да и я всегда доступен для разговоров. Они просто рассказывают чушь президенту, иначе это нельзя описать", – прокомментировал польский министр заявление Навроцкого.

Косиняк-Камыш не уточнил, кто именно "рассказывает чушь президенту", но намекнул, что это окружение Навроцкого в канцелярии руководителя республики.

"Представитель президента был на брифинге 10 сентября, где обсуждались эти вопросы. А потом произошел огромный скандал, о котором никто не знал. Были какие-то письма, секретные записки, присланные из и в канцелярию. Все это еще больше ухудшает имидж президента", – отметил министр обороны.

Что предшествовало

На указанном брифинге 10 декабря утверждалось, что Польша может передать Украине свои списанные самолеты МиГ-29. Этот шаг, окончательное решение по которому еще не принято, Варшава рассматривает как свой вклад в политику НАТО по поддержке Украины и обеспечения безопасности восточного фланга Альянса.

К тому же, это поможет освободить место для новых самолетов F-16 и FA-50, которыми в Польше собираются заменить устаревшую советскую военную авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ Варшава рассчитывает на определенную "благодарность" со стороны Украины: поляков интересуют некоторые украинские военные разработки по изготовлению и применению дронов.

