НАТО выделит на помощь Украине $60 млрд в 2026 году: подробности

В 2026 году Североатлантический альянс планирует предоставить Украине $60 млрд помощи. Кроме средств в рамках Комплексного пакета помощи НАТО предусмотрен ряд направлений нелетальной поддержки.

Альянс заинтересован в изучении украинского опыта быстрой адаптации вооружений и внедрении этого подхода в собственных войсках. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер.

По его словам, в рамках инициативы PURL объявлено четыре пакета поддержки. Некоторые из них наша страна уже получила, остальные находятся в процессе поставки.

"Мы активно работаем над организацией и финансированием следующих пакетов, поэтому уже есть ощутимый прогресс. Это долгосрочная и масштабная инициатива, поэтому общий объем поддержки будет значительным", – отметил Тернер.

Дипломат напомнил, что в 2024 году Украина получила $50 млрд от стран-членов НАТО. Нынешнюю сумму предоставленной помощи еще подсчитывают. Однако известно, что в следующем году оборонный бюджет нашей страны составит $120 млрд. Половину этой суммы предоставят иностранные партнеры.

"Выделение 50 миллиардов в прошлом году, 60 миллиардов в следующем году – это очень большая и практическая поддержка, опять же – инициатива PURL. Это жизненно необходимая поддержка", – добавил глава представительства.

Он подчеркнул, что главным приоритетом НАТО является усиление способности Украины эффективно защищаться, в частности за счет военной поддержки, сотрудничества в сфере оборонной промышленности и технологических инноваций.

Другим приоритетом является Комплексный пакет помощи НАТО (КПП), который охватывает ряд направлений нелетальной поддержки. Речь идет о помощи, связанной с условиями на поле боя, поддержкой больниц и ветеранов.

Что такое инициатива PURL

Соглашение о PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – перечень приоритетных требований) подписали США и НАТО 14 июля 2025 года. Программа предусматривает покупку и поставку в Украину американского оружия за счет государств-членов Альянса.

По механизму, Украина создает перечень приоритетных военных потребностей и передает его союзникам. Средства поступают на специальный счет НАТО, а затем США организуют прямые поставки оружия.

– Испания и Финляндия присоединились к международной инициативе PURL, которая позволяет покупать американское вооружение для нужд украинской армии. Благодаря этому полностью обеспечены военные потребности на октябрь.

