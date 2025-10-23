Потребности Украины в оружии на октябрь закрыты: Испания и Финляндия присоединились к инициативе PURL

Испания и Финляндия присоединились к международной инициативе PURL, которая позволяет покупать американское вооружение для нужд украинской армии. Это позволило полностью обеспечить военные потребности на октябрь.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Владимир Зеленский заявил об этом во время встреч с лидерами стран-партнеров в Брюсселе. По его словам, Испания официально присоединилась к PURL, а Финляндия объявила о взносе в 100 млн евро.

"Мы хотим поблагодарить всех, кто присоединился к программе PURL, благодаря которой мы покупаем у Соединенных Штатов Америки ракеты для Patriot", – подчеркнул глава государства.

Расширение программы PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это совместная программа партнеров Украины, которая позволяет финансировать закупки оружия в США. Зеленский поблагодарил страны, которые уже присоединились, в частности Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Германию и Канаду. Норвегия на прошлой неделе объявила о дополнительных 200 млн долларов взноса, а общая сумма помощи уже превысила 2,5 млрд долларов.

Президент подчеркнул, что именно эта программа обеспечила все критические потребности украинских военных в октябре. Он призвал партнеров ускорить перевод обещанных средств и присоединяться к инициативе новым странам.

Фокус на ноябрьские потребности

Во время заседания Европейского совета Зеленский отметил, что следующий этап работы с партнерами – это обеспечение оборонных потребностей в ноябре. Он подчеркнул важность участия европейских стран в PURL не только для Украины, но и для сохранения стратегического интереса США к Европе.

"Я также прошу присоединяться к инициативе другие страны, которые еще не успели присоединиться. PURL не только помогает Украине, но и способствует сохранению интереса США к Европе. Она демонстрирует Америке, что Европа делает свой вклад. И это важно", – сказал Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 23 октября, президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета. Он в очередной раз подчеркнул важность получения Украиной дальнобойного вооружения. Украинский лидер убежден, что только благодаря давлению на агрессора удастся остановить войну и заставить российского диктатора Владимира Путина почувствовать последствия собственного террора.

