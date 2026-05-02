'НАТО распадается': Туск призвал остановить 'катастрофическую тенденцию'

Североатлантический альянс находится в состоянии распада. Внутренний упадок является более значимой угрозой для НАТО, чем внешние враги.

Соответствующее заявление в субботу, 2 мая, сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Глава правительства призвал к единству, поделившись своими размышлениями на платформе X (Twitter).

"Самая большая угроза для трансатлантического сообщества – это не ее внешние враги, а длительный распад нашего альянса", – уверен Туск.

"Мы все должны сделать все возможное, чтобы повернуть эту катастрофическую тенденцию вспять", – призвал политик.

Что предшествовало

Недавно США объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Из этой страны планируют вывести нескольких тысяч военнослужащих в течение ближайшего года, что обострило политическое напряжение между Вашингтоном и Берлином.

По данным Politico, такая инициатива Дональда Трампа застала врасплох американское оборонное ведомство. В Пентагоне не готовились к такому сценарию, однако вынуждены серьезно воспринимать заявления президента США.

Как писал OBOZ.UA, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что, несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с Трампом остаются "неизменно хорошими".

