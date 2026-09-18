НАТО не успевает за изменениями на поле боя в Украине: в Reuters указали на основные вызовы

Быстрые изменения на поле боя в Украине создают для НАТО риск отставания от новых тактик и технологий. В то время как украинские военные могут адаптироваться к новым условиям за считанные недели, разработка и закупка вооружений в странах Альянса занимает годы.

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Среди ключевых вызовов – стремительное развитие дронов, уязвимость традиционной техники и нехватка современных систем ПВО и ПРО. Об этом сообщает Reuters.

НАТО учится на опыте войны в Украине

Как отмечается в материале, война в Украине заставила многие страны НАТО существенно увеличить оборонные бюджеты.

Со своей стороны, украинский производитель ракет и дронов Fire Point Денис Штилерман акцентировал внимание на серьезных изменениях в роли бронетехники из-за стремительного развития беспилотников. По его словам, дрон стоимостью около 5 тыс. долл. может уничтожить гораздо более дорогой танк.

Между тем европейские государства продолжают инвестировать в развитие танковых войск, которые, по оценкам ряда военных аналитиков, сохранят своё значение на будущем поле боя.

На сегодняшний день массовое применение дешевых БПЛА изменило тактику ведения боевых действий. Скопления военных и большие колонны техники стали значительно более уязвимыми для ударов с воздуха.

Это также продемонстрировали учения НАТО в Эстонии, состоявшиеся в июне 2026 года. Тогда американские и европейские военные отрабатывали работу полевых госпиталей, однако сценарий предполагал контроль Альянса над воздушным пространством. В условиях распространения малозаметных дронов большой дальности такая предпосылка уже не является гарантированной.

"Вместо того чтобы просто получать обучение и помощь от НАТО, украинские чиновники отметили растущую роль Украины в том, чтобы преподать альянсу уроки, извлеченные из войны с Россией. Однако они также отметили, что военная бюрократия НАТО с трудом усваивает эти уроки", – говорится в статье.

В частности, украинский военный, проходивший подготовку НАТО в Румынии, обратил внимание, что часть учебных материалов Альянса до сих пор основана на примерах времен Второй мировой войны.

ПВО и дроны стали новыми вызовами

Война в Украине также продемонстрировала сложности с системами ПВО и ПРО. Массированные российские атаки показали зависимость европейских стран от американских комплексов Patriot, что стало одним из факторов поиска собственных альтернатив.

В то же время в Минобороны Украины отметили, что украинские и натовские военные могут обмениваться опытом. Отдельно были отмечены украинские наработки в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, а также поддержка европейских партнеров в противодействии российским ракетным и дронным атакам.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия активно наращивает военный потенциал и представляет прямую угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Опасность со стороны России является "серьезной и непосредственной".

Как писал OBOZ.UA, российско-украинская война стала фактором стремительного развития военных технологий, поскольку обе стороны пытаются как можно быстрее создавать и внедрять новые решения на поле боя. В то же время, по оценкам представителей НАТО, у Украины больше шансов победить в этой технологической гонке.

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