"Это война инноваций": в НАТО убеждены, что Украина способна победить Россию

Российско-украинская война вынуждает обе стороны разрабатывать и оперативно внедрять военные инновации, чтобы получить преимущество на поле боя. У Украины больше шансов выиграть эту гонку.

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В этом убежден высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса, который пообщался со СМИ на условиях анонимности. Его цитирует "Укринформ".

Война инноваций – это бесконечный цикл

"Я твердо убежден, что все, что мы видим с точки зрения преимуществ, накапливающихся у той или иной стороны, всегда рискует оказаться временным, потому что ведется не только война на истощение, но и война инноваций. Есть мера и есть контрмера", – отметил чиновник.

Он добавил, что это бесконечный цикл. В то же время представитель НАТО выразил убеждение, что Киев способен обойти Москву в технологической гонке, тогда как преимуществом России традиционно была способность масштабировать производство.

"Преимущество имеет та сторона, которая может двигаться быстрее всех. И мы видим, как Россия учится и становится более инновационной, чем раньше. И Россия, безусловно, имела преимущества в масштабах производства. Но Украина, безусловно, продемонстрировала уровень инноваций и скорость их внедрения, которые были чрезвычайно впечатляющими", – сказало неназванное должностное лицо.

Население РФ начинает ощущать, что такое война

Комментируя способность агрессора поддерживать боевые действия в долгосрочной перспективе, чиновник обратил внимание на рост недовольства россиян. Это наблюдается уже и среди элит, которые ранее не ощущали прямого влияния полномасштабного вторжения в Украину.

К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге, городах, которые становятся объектами украинских дальнобойных операций, растет восприятие того, что это скорее "война Путина", чем "наша война".

Государство-агрессор не решится напасть на НАТО

У высокопоставленного чиновника спросили, не беспокоятся ли в НАТО, что после неудач на поле боя в Украине и ударов большой дальности со стороны ВСУ Российская Федерация может начать вести себя как "раненное животное" и попытаться проверить Североатлантический альянс на прочность, в частности обязательства союзников по статье 5.

Собеседник выразил "исключительную уверенность" в том, что кремлевский главарь Владимир Путин хорошо осознает, что НАТО готово защищать всю свою территорию.

Даже несмотря на то, что РФ уже приняла необдуманные военные решения, в частности о начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, чиновник считает, что сейчас у России нет сил для военных действий против альянса, и "нет никаких перспектив того, что Путин начнет серьезное испытание" единства блока.

Как писал OBOZ.UA:

– США планируют сократить свои военные ресурсы в Европе и вывести значительную часть американской военной техники. Вместо этого Вашингтон призвал союзников по НАТО восполнить образовавшиеся "пробелы" собственными силами.

– Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для Кремля нет смысла вступать в прямой военный конфликт с альянсом. Оккупанты не только не в состоянии не только продвигаться вперед в Украине, но и откатываются назад, теряют захваченные территории.

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