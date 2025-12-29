"Настроены серьезно": Зеленский рассказал, когда возможна встреча с представителями России по мирному плану

Встреча с представителями страны-агрессора России по мирному плану возможна только после прохождения ряда подготовительных международных консультаций. Украина настаивает на поэтапном подходе и предварительном согласовании позиций с партнерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что украинская сторона заранее разработала последовательность шагов и определила порядок действий для доработки и согласования позиций с партнерами. По его словам, в первую очередь, уже в ближайшие дни, планируется провести встречу на уровне советников.

"Мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, они состоялись в январе", – подчеркнул глава государства.

После согласования документов на уровне европейских лидеров Украина будет готовиться к встрече с президентом США вместе с руководителями стран Европы. Глава государства подчеркнул, что все стороны настроены провести встречи в январе. Только после этих этапов, при условии постепенного движения вперед, возможно проведение встреч и с представителями страны-агрессора России.

"Думаю, если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с русскими. Мы еще раз это подчеркиваем, мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы уже говорили", – отметил Зеленский.

Он отметил, что секретарь СНБО Рустем Умеров уже пообщался с 8 американскими и европейскими советниками. Украина стремится организовать эту встречу на своей территории. После этого на уровне советников должны быть подготовлены соответствующие документы для дальнейших переговоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по словам президента,гарантии безопасности для Украины со стороны США будут иметь ограниченный срок действия, даже в случае достижения соответствующих договоренностей. Сейчас речь идет о 15 годах с возможностью дальнейшего продления.

Также напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров по мирному соглашению. Встреча состоялась 28 декабря в частной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, и длилась почти три часа. После переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности своего визита в Украину.

