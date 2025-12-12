'Наши отношения с США изменились': фон дер Ляйен посоветовала Трампу не вмешиваться в европейскую демократию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию, тем более, что отношения Евросоюза и США за последние времена "изменились". В свою очередь Европа должна сосредотачиваться на себе, а не сравнивать себя с другими, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Именно такими словами европейский чиновник прокомментировала последние слова Трампа о Европе и новую Стратегию США по нацбезопасности. Слова Урсулы фон дер Ляйен цитирует издание Politico.

Выборы в Европе

"Не нам (то есть, политикам и госчиновникам, – OBOZ.UA), когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны. Это решение исключительно народа этой страны, это суверенитет избирателей, и его нужно защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов", – заявила глава Еврокомиссии.

Комментируя слова, что в Стратегии национальной безопасности США посвящены Европе, она добавила, что можно расценивать как вмешательство извне в европейскую политику, а такое "вмешательство недопустимо".

Что предшествовало

5 декабря администрация Дональда Трампа обнародовала новую Стратегию национальной безопасности США, в которой одним из ключевых интересов определены переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине и снижение риска конфронтации России с европейскими государствами.

Авторы этого документа обвиняют европейских чиновников в "политической цензуре" и негативном отношении к ультраправым партиям. Также в документе утверждается, что масштабная миграция может изменить европейскую идентичность и повлиять на единство НАТО и отношение некоторых его членов к союзу с США. Кроме того добавляют, что партнерство с Европой следует "скорректировать".

В то же время в отношении страны-агрессора России авторы используют смягченную риторику.

Что говорит Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии утверждает, лично она и была раньше, и остается сейчас "убежденной трансатлантисткой". Именно поэтому и у нее лично, и в целом у Европы "были очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, и "это касается и настоящего". Тем не менее, "Европа должна сосредотачиваться на себе, а не сравнивать себя с другими", отмечает Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, наши отношения с Соединенными Штатами изменились. Почему? Потому что мы меняемся. И нам важно помнить – какова наша позиция, в чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте отстаивать единую Европу. Это наша задача", – подчеркнула президент ЕК.

По ее словам, именно поэтому ЕС предложил и сейчас пытается воплощать в жизнь инициативу Democracy Shield – "Щит демократии".

О чем речь

Напомним, что коллегия Еврокомиссии утвердила проект "Европейский щит демократии" и Стратегию ЕС для гражданского общества для борьбы с гибридными угрозами и информационными фейками.

Причем такие угрозы и фейки в первую очередь звучат со стороны страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках Стратегии, которая дополнит "Европейский щит демократии", еще до начала 2026 года создадут новую Платформу гражданского общества, которая должна усилить диалог по защите и продвижению ценностей ЕС.

