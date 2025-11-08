ЕС хочет открыть новый фронт борьбы против России: подробности от The Guardian

В Европейском Союзе готовятся дать ответ на агрессивные действия России на еще одном фронте – информационном. В Европейской комиссии взялись за создание отдельного органа, который будет противодействовать российской дезинформации и пропаганде.

Видео дня

Гибридные атаки РФ против Европы, по мнению чиновников ЕС, направлены, в частности, на подрыв демократии. Подробности сообщает Guardian.

Что известно

Издание отмечает, что в СМИ попал документ, который свидетельствует: в ЕС собираются создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Новосозданный оран объединит экспертизу со всего ЕС и стран, стремящихся присоединиться к блоку, для борьбы с манипуляциями и информационными вмешательствами.

"Эта идея является центральным элементом "щита демократии", предложенного президентом комиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда она баллотировалась на второй срок перед выборами в Европейский парламент 2024 года", – отмечает Guardian.

Идеей создания Европейского центра демократической устойчивости фон дер Ляйен поделилась во время выступления в Европарламенте в сентябре прошлого года. Тогда она очертила замысел в общих чертах. Документ же, который официально планируют обнародовать 12 ноября, раскрывает детали плана, а также определяет наибольшие угрозы, которые, как считают в Еврокомиссии, сейчас стоят перед демократическим миром.

"В дополнение к своей жестокой войны агрессии против Украины, Россия также эскалирует гибридные атаки, ведя борьбу за влияние на Европу. Распространяя лживые нарративы, иногда включая манипуляции и фальсификацию исторических фактов, они пытаются подорвать доверие к демократическим системам", – цитирует Guardian документ.

По данным Европейской службы внешних дел, в последнее время, в частности накануне выборов в Европейский парламент, были зафиксированы десятки случаев российской дезинформации и манипуляций информацией.

Некоторые российские "проекты" продолжаются годами. В частности, еще с 2022-го Москва запустила кампанию "Двойник", которая предусматривала создание "клонов" авторитетных изданий с целью распространения антизападных нарративов.

Своих "двойников" усилиями Москвы получили такие издания как Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio. На стилизованных под эти СМИ фейковых сайтах размещались пропагандистские материалы, имевшие целью дискредитировать западных политиков и подорвать поддержку, которую союзники оказывают Украине и украинским беженцам, спасавшимся в Европе от беспощадных российских ударов.

Впрочем, подобными действиями отличилась не только Россия. Еще одной угрозой – источником дезинформации, по данным европейских дипломатов, является также Китай. Пекин часто концентрируется на использовании частных PR-компаний и лидеров мнений "для создания, распространения и легализации контента, отвечающего политическим интересам Китая во всем мире".

Однако не гнушается Китай и созданием откровенных фейков. Так, в 2024 году исследователи Citizen Lab обнаружили 123 вебсайта, работавших из Китая и выдававших себя за новостные агентства. Эти ресурсы распространяли пропекинскую дезинформацию в 30 странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Масштабность и уровень угрозы подобных информационных атак, отмечает Guardian, для Европы стали очевидными после событий в Румынии. Там, впервые за время существования ЕС, были аннулированы выборы – после того, как разведка разоблачила влияние на их результаты со стороны России. В частности, россияне осуществили массированные кибератаки на избирательную ИТ-систему и вмешательство в социальные сети в пользу ультранационалистического кандидата.

После Румынии уже в Молдове, которая является кандидатом на вступление в ЕС, заявили о вмешательстве России в недавние выборы, в частности путем массированных схем подкупа избирателей и развертывания пропагандистских кампаний.

"Организация станет для институтов ЕС и государств-членов центром для обмена информацией и раннего предупреждения, а также для повышения осведомленности общественности о попытках иностранных правительств манипулировать информацией. Участие в центре будет добровольным для государств ЕС и стран, которые надеются вступить в ЕС. Комиссия также предлагает, чтобы участие было открытым для "единомышленников", что повышает перспективу участия для Великобритании", – отмечает Guardian.

Издание добавляет, что другие элементы плана "Защита демократии" включают создание независимой сети проверяющих фактов для защиты от дезинформации, особенно во время выборов, чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения или стихийных бедствий.

Брюссель также хочет видеть добровольную сеть лидеров мнений в сети для повышения осведомленности о правилах ЕС относительно демократических и интернет-стандартов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США поддерживают план ЕС об использовании замороженных активов России для Украины.

Речь идет о 185 млрд евро, которые – без их конфискации – предлагает использовать Европейская Комиссия.

