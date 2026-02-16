'Наши экс-министры сбежали': Сикорский показал, как задержание Галущенко свидетельствует о борьбе с коррупцией в Украине

Задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке выезда за границу свидетельствует, что Украина борется с коррупцией. Процесс идет, если политики привлекаются к ответственности.

Видео дня

На это обратил внимание Радослав Сикорский, глава министерства иностранных дел Польши. Ситуацию в нашей стране он прокомментировал на пресс-конференции 16 февраля, передает "Укринформ".

Польский дипломат подчеркнул, что коррупция есть везде. И в Польше тоже, ведь, как напомнил Сикорский, Варшава выдвинула обвинения в коррупционных действиях против ряда бывших чиновников.

Среди них Збигнев Зебро, экс-министр юстиции и генпрокурор Польши. Его обвиняют в присвоении госсредств. Зебро выехал и даже получил политическое убежище в Венгрии.

"Наши бывшие министры, в частности министр юстиции и его заместитель, сбежали. Зато тех, кто на границе пытался убежать, как я понимаю, Украинское государство задержало", – сравнил ситуации в двух соседних странах Сикорский.

Он продолжил приводить примеры: "Ранее (в Украине. – Ред.) также были задержания в связи с коррупцией, в частности в энергетической сфере. А как известно, на протяжении десятилетий именно эта отрасль является одной из самых коррупциогенных в украинской экономике. Если не ошибаюсь, бывшая премьер-министр (Юлия Тимошенко. – Ред.) тоже имеет проблемы с законом".

"В конце концов, когда политиков задерживают по подозрению в коррупции, то это означает, что кто-то с этой коррупцией борется", – подытожил Сикорский.

Что известно о расследовании, связанном с Германом Галущенко

16 февраля правоохранители задержали Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство юстиции, а также Министерство энергетики Украины. В ночь на 15 февраля он пытался пересечь границу, но украинские пограничники сообщили об этом НАБУ, поскольку имели соответствующий запрос от антикоррупционных органов.

Бывшему чиновнику объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса:

"создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней";

"легализация имущества, полученного незаконным путем".

Его дело является частью масштабной операции "Мидас", которая касается хищения средств и схем на енергетике.

16 февраля ВАКС оставил Галущенко под стражей как минимум до 17 февраля, когда ему будут избирать меру пресечения.

Как писал OBOZ.UA, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что подозрения от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. А за 10 лет с начала работы антикоррупционных органов подозрения объявлены 79 бывшим и действующим нардепам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!