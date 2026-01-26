Выплаты 'в конвертах' достигали $20 тыс. в месяц: подозрение от САП получил 41 депутат действующей Верховной Рады

Часть депутатов Верховной Рады Украины IX созыва получала выплаты "в конвертах". До российского полномасштабного вторжения это могли быть большие суммы, даже до 20 тыс. долларов в месяц.

В первой половине 2022 года, то есть в начале большой войны, эти "зарплаты" стали на паузу. Затем коррупционная практика возобновилась: парламентариям платили по 1–2 тыс. долларов за заранее оговоренные голосования. Со временем суммы выросли до 5 тыс. долларов. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

"Могли накладываться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до 3 тыс. долларов", – отметил он.

Уголовные расследования против народных избранников

Клименко сообщил, что первое уголовное производство в отношении нардепа IX созыва зарегистрировала еще бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова под конец своего пребывания в должности. Следователи получили информацию о возможном нарушении закона в конце 2021 года.

"Это был первый эпизод, который начали расследовать", – сказал глава САП.

"В общем подозрения от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За 10 лет с начала работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 бывших и действующих народных депутатов", – раскрыл статистику он.

В "Центре противодействия коррупции" отметили, что 41 парламентарий – это больше, чем численность всех фракций ВР Украины, кроме "Слуги народа".

Клименко добавил, что некоторые народные избранники скрываются за границей и здесь могла бы помочь Служба безопасности Украины. Именно она впервые в истории нашего государства достала из Эмиратов депутата Верховной Рады – Федора Христенко.

"Если у них есть такой успешный опыт, то могли бы нам помочь в коррупционных делах – у нас есть целый список лиц, скрывающихся от НАБУ и САП", – сказал Клименко.

