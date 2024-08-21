'Нашествие шпионов' в Европу через венгерскую границу: будут ли санкции Венгрии из-за массового наплыва россиян и белорусов

Недавнее решение Венгрии упростить въезд для владельцев российских и белорусских паспортов вызвало волну недовольства внутри ЕС. Такой шаг вызвал призыв исключить Венгрию из Шенгенской зоны, ведь европейцы видят в таких действиях угрозу своей безопасности. Еврокомиссия (ЕК) обратилась в Будапешт за официальными разъяснениями. Стране отвели срок до 19 августа, чтобы прояснить свои действия по либерализации визового режима для граждан РФ и Беларуси, предварительно намекнув на штрафные меры, если ответ не устроит Брюссель.

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"Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать", - пригрозили в ЕК. В то же время 70 депутатов Европарламента обратились с письмом к президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен с просьбой принять жесткие меры, если Венгрия откажется от изменения визовой политики.

Между тем ожидать оправданий от венгерских властей, давно уже противоречащих политике ЕС, было бы наивно. В Будапеште лишь однажды прокомментировать скандал вокруг виз для россиян и белорусов, назвав обвинения "абсурдными и лицемерными" и добавив, что именно в Венгрии миграционная система является "строжайшей" во всем союзе.

Так или иначе, но Венгрия не ответила ЕК в указанный срок по поводу того, что упрощение выдачи рабочих виз гражданам РФ и РБ угрожает национальной безопасности стран Шенгенской зоны. В ЕС отмечают, что вопрос о визовых послаблениях Венгрии и ее вероятном наказании будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС на следующей неделе.

О том, что стоит за решение Венгрии впустить в Европу тысячи россиян и белорусов и реакцию на такие действия ЕС – в материале OBOZ.UA.

Нашествие шпионов?

В начале июля граждане России и Белоруссии официально подверглись так называемой национальной карте Венгрии, которая дает право на облегченный въезд в страну с целью трудоустройства с видом на проживание на два года и правом его продления еще на три года. Примечательно, что такой шаг произошел буквально через несколько дней после московского визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где он якобы разговаривал с российским диктатором Путиным о мирном урегулировании в Украине.

Расширение действия национальной карты на россиян и белорусов, ранее открытой для заявителей из Молдовы, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Украины в Будапеште, объяснили тем, что многие из них будут заняты на строительстве двух новых реакторов на АЭС "Пакш- 2", которые помогает строить "Росатом". Согласно публичной информации, РФ вкладывает в проект 10 миллиардов евро.

Так или иначе, но для Европейского Союза бесконтрольный наплыв россиян значительная причина для тревоги, поскольку специалистов любого предприятия России, особенно такого как "Росатома", в Европе напрямую связывают с работой российской военной разведки.

Что касается проверок россиян и белорусов, то закон прямо не говорит, как именно в Венгрии проверяют претендентов на национальную карту. Поэтому насколько тщательно национальные спецслужбы этой страны действительно будут выяснять риски, связанные с каждым отдельно взятым гражданином РФ или Беларуси, никто точно не знает. Но ввиду тесных связей Орбана с этими странами, вряд ли это будет соответствовать европейской безопасности.

Учитывая, что владелец выданного в Венгрии документа имеет право беспрепятственно передвигаться по странам Шенгенской зоны, есть более реальная угроза, что в Европу хлынут потоки россиян и белорусов, которых никто серьезно не будет проверять на предмет угрозы национальной безопасности Евросоюза.

Именно поэтому после начала полномасштабного вторжения России ЕК обнародовала новые рекомендации для структур внутренних дел европейских государств, согласно которым они должны максимально строго оценивать российских граждан, которые планируют получить шенгенскую визу и проверять их особенно тщательно уже на границе. Такие шаги привели к тому, что общее количество виз, выданных россиянам в ЕС, сократилось в десять раз. Если в 2019 году консульства стран союза выдали более четырех миллионов виз с пропорцией отказов в 1,5%, то уже в 2023 году эта цифра составляла около 449 тысяч виз с пропорцией отказов более 10%.

Страны, имеющие общую границу с Беларусью и РФ, а среди них Финляндия, Польша и государства Балтии, занимают еще более жесткую позицию по въезду российских и белорусских граждан. Эти государства прекратили выдачу виз русским еще в 2022 году, оставив исключения для гуманитарных виз. В результате, в той же Эстонии количество виз, выданных россиянам, сократилось в 17 раз, а в Латвии почти в пять раз.

Угроза для нацбезопасности

То, что действия Венгрии реально несут в себе очень большие риски для безопасности ЕС, первым обратил внимание глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер, направивший председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письмо с требованием обсудить на уровне лидеров европейских стран введенные Будапештом "сомнительные". новые правила, которые "создают серьезные лазейки для шпионской деятельности" и могут позволить "большому количеству россиян въезжать в Венгрию, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности другим государствам союза".

После того, как о письме сообщили СМИ тревогу забило и МВД Германии, которое предупредило, что граждане РФ, получающие возможность свободно въезжать в Венгрию, смогут оттуда беспрепятственно проникать на территорию других стран Шенгенской зоны, и призвало руководство ЕС принять меры против Будапешта.

Надо наказать

Значительные потенциальные угрозы из-за действий Венгрии спровоцировали резкую критику со стороны стран ЕС, особенно стран Балтии и Северной Европы, которые уже некоторое время борются против наплыва россиян на собственную территорию. Ведь для них пребывание граждан РФ уже давно эквивалент повышения рисков провокаций, саботажа, диверсий и шпионажа.

Самые радикальные призывы прозвучали из Финляндии, которая весь год старательно отгораживалась от РФ. Представители финского парламента требуют исключить Венгрию из Шенгенской зоны.

То же призывали поступить и в Европарламенте. Группа парламентариев склоняется к тому, чтобы исполнительная власть ЕС приняла меры против Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны. Также другие страны ЕС могут не признавать венгерские визы, заявляют евродепутаты.

"Мы призываем Европейскую комиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии, поскольку оно может представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан. Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Комиссия и все представители ЕС должны подвергнуть сомнению венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", — говорится в заявлении.

"Венгрия показала, что она не отдана общим ценностям и правилам игры. Это должно стать достаточным стимулом для стран-членов ввести статью 7 Договора о ЕС, которая позволит лишить Венгрию права голоса в совете", - депутат Европарламента от Финляндии Мария Охисало.

Еврокомиссия отреагировала на сигналы европейских политиков. Еврокомиссар по внутренним делам Льва Юханссон направила в МВД Венгрии письмо, где выразила сомнения в законности недавних изменений в системе предоставления венгерской национальной карты и попросила Будапешт разъяснить по пунктам свое решение об облегчении визовых требований для граждан России и Белоруссии, для которых конфликт в Украине их, напротив, усилил.

"Россия представляет угрозу безопасности. Нам нужно повысить, а не ослабить бдительность. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа в ЕС подорвет безопасность всех нас", – отметила в своем письме Юханссон.

Изменений не будет

19 августа истек срок ответа на запрос еврокомиссарши, но Венгрия официально так ничего и не ответила на все обвинения. На сегодняшний день есть только заявление главы МИД страны Петера Сиярто, который на своей странице в Facebook, 18 августа, заявил, что "правительство Виктора Орбана не планирует отменять планы ввести для лиц с российскими и белорусскими паспортами так называемые национальные карты для въезда в страну ", утверждая, что никаких угроз безопасности государств Шенгенской зоны это не создаст. Параллельно Сийярто обвинил страны Северной Европы и Балтии в "кампании лжи против Венгрии". Мол, они якобы "ослеплены пропагандой войны".

Венгрия не избежит санкций

Венгрия продолжает играть кремлевскую игру, причем, к сожалению, сознательно. Включение россияне и белорусов в программу получения рабочих виз, а они еще и позволяют этим гражданам путешествовать по всем странам ЕС, действительно, всколыхнула союз, учитывая, что против РФ и Беларуси принимает много серьезных европейских санкций. К слову, часто официальный Будапешт блокирует. Такие шаги как минимум вызывают удивление, а как максимум должны быть тщательно изучены и проанализированы, ведь потенциально несут в себе угрозы для безопасности ЕС. Об этом сегодня и говорит большинство стран Европы", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению диплома, этот шаг венгров вредит интересам ЕС, поскольку приведет к бесконтрольному въезду россиян и белорусов, среди которых может быть значительное количество шпионов и диверсантов, ведь Россия часто использует своих граждан для такой деятельности. Конечно, это опасность, потому что это не просто щель, это такое широкое отверстие, которое кроме того бьет и по единству Евросоюза.

"Страны, имеющие границу с РФ и знающие ее манеру использования своих граждан, первыми забили тревогу. Северная Европа и страны Балтии заявили о том, чтоб Будапешт отказался от данного решения. В то же время на официальное письмо Еврокомиссии к министру внутренних дел Венгрии, с просьбой до 19 августа указать, каким образом все-таки будет пересмотрено это решение, письменного ответа так на сегодняшний день и нет. Есть только комментарий министра иностранных дел Венгрии Сиярто, который говорит, что северные страны преувеличивают и нагнетают ситуацию по опасности российских и белорусских граждан, поэтому Венгрия считает, что никаких изменений делать не нужно. Как видим, пока позиция Венгрии неизменна", – подчеркнул Левченко.

При этом Александр Левченко отмечает, что одно дело – заявить какую-то позицию устно, а другое – письменный ответ, который все же будет предоставлен Будапештом. Именно после этого и будут приниматься соответствующие решения.

"Если официальный ответ будет таким, как заявил Сиярто, то это 100% не понравится официальному Брюсселю. И тогда уже будет реакция посерьезнее. Вопрос будет заслушан на заседании Европарламента в октябре. И там, когда будет приниматься ответная резолюция, больше всего, что в Венгрию будут приниматься очень серьезные меры воздействия.

Очевидно, что в ближайшие дни будут дополнительные объяснения европейской позиции на действия Будапешта, ведь все все видят и понимают и составляют мозаику политических действий Будапешта по поддержанию или не поддержанию европейского единства в контексте миграционной, внешней и политики безопасности. В конце концов, Евросоюз не хочет выставлять себя как некая бездейственная организация, где один член может фактически блокировать деятельность столь важного политико-экономического образования. Поэтому средства воздействия будут применяться", – уверен Александр Левченко.