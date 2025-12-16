'Наша позиция вполне понятна': в Кремле сделали циничное заявление о войне в Украине и отвергли идею с перемирием

В Кремле сделали очередное циничное заявление о войне в Украине, отметив свою "хорошо известную позицию". Вместе с тем Россия отвергла идею с рождественским перемирием, которую накануне предложил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По мнению РФ, пауза на фронте якобы позволит ВСУ подготовиться к дальнейшему ведению боевых действий. Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Позиция России остается неизменной

"Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна и она понятна американцам. И в целом она понятна и украинцам, мы в этом убеждены", – сказал спикер Кремля.

Он добавил, что Россия "не готова участвовать в подмене выхода на соглашение сиюминутными решениями", имея в виду вопрос о перемирии на Рождество.

"Мы хотим мира. Мы не хотим мира, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны".

Песков отметил, что Москва якобы заинтересована в мире, но путем достижения собственных целей.

"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", – выдал кремлевский представитель.

Что предшествовало

Ранее Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за установление "режима тишины" в Украине хотя бы во время Рождества, отметив, что это возможно, если у россиян еще осталась хоть какая-то человечность. Мерц также указал на то, что, пока продолжаются мирные переговоры, в частности активный диалог между Киевом и Вашингтоном, Москва "делает ставку на время", продвигая свои максималистские требования.

Как писал OBOZ.UA, накануне в РФ обозначили свои ключевые требования в возможных переговорах по завершению войны против Украины. В частности, российская сторона назвала вопрос членства Украины в НАТО одним из определяющих в любом формате мирных договоренностей.

