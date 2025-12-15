'Возможно, имеют остатки человечности': Мерц предложил России остановить боевые действия хотя бы на время Рождества

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за установление "режима тишины" в Украине. Такое перемирие можно было бы устроить хотя бы во время Рождества – если у россиян еще осталась хоть какая-то человечность.

Видео дня

Соответствующие заявления политик озвучил в понедельник, 15 декабря, на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге. Общение лидеров двух государств с прессой транслировалось пресс-службой ОП в YouTube.

РФ терроризирует мирное население Украины

Мерц указал на то, что пока продолжаются мирные переговоры, в частности активный диалог между Киевом и Вашингтоном, Москва "делает ставку на время", продвигая свои максималистские требования.

"Одновременно Россия продолжает свою захватническую войну с не меньшей жестокостью", – сказал федеральный канцлер, добавив, что стран-союзников "это не собьет с пути".

Позже, отвечая на журналистские вопросы, политик заявил, что сейчас "мяч на стороне РФ", то есть от решения Кремля будет зависеть то, удастся ли до Рождества достичь перемирия, или агрессор "продолжит использовать время".

"Мы будем делать все, чтобы обращаться дальше к россиянам, к российскому правительству, чтобы хотя бы, как минимум, на время Рождества прекратить боевые действия.

Потому что в течение последних недель и месяцев война в основном уничтожает гражданское население, детские сады, школы – это террор гражданского населения в Украине. И, возможно, российское правительство имеет остатки человечности и, возможно, оставит людей в покое на несколько дней хотя бы в течение Рождества", – сказал Мерц.

Если такой режим прекращения огня удастся установить, это может стать началом конструктивных и трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру.

Как ранее писал OBOZ.UA, Фридрих Мерц также заявил, что послевоенный мир для Украины должен основываться на материальных и юридических гарантиях безопасности со стороны США и Европы. Союзники не должны допустить повторения ошибок Минских соглашений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!