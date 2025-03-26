'Наша армия является частью безопасности Европы': Зеленский объяснил, почему Украина претендует на европейское финансирование

Вооруженные Силы Украины являются лучшей гарантией безопасности нашей страны. Однако сейчас – и в ближайшем будущем – украинская армия также является частью европейской безопасности. Именно поэтому груз финансирования, вооружения ВСУ с нашим государством также должны разделить партнеры Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский об этом рассказал в интервью американскому еженедельнику Time. Украинский лидер уточнил – среди наших партнеров также и США, хотя в нынешнее время он "больше полагается на Европу".

Страна-агрессор РФ является первоочередной угрозой Европы, недаром это даже до полномасштабного вторжения в Украину признали в НАТО. Так или иначе, но ЕС сейчас развивает собственную, менее зависимую от Североатлантического Альянса систему безопасности. В этой системе Украине отводится должное ей место – как граничащей с Россией стране.

"В Европе все понимают, и это правда, что наша армия является частью безопасности всей Европы. Это факт. Наш народ не уйдет, если начнется новая война, тогда как Европа в целом не готова так действовать", – отметил украинский лидер.

Наша армия в случае новой войны "сможет продержаться сколько нужно", но украинским военным "нужен отдых, ротация, резервы, зарплата". Для одной Украины сейчас это настоящая проблема, потому что сейчас у нас "армия втрое больше, чем была". По определению Верховного Главнокомандующего – это 800 тысяч военных.

"Армию нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Требуются отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка. Но в нынешних условиях я бы больше полагался на Европу", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦРУ уже поняли, что "украинский народ и украинские военные были недооценены в течение нескольких последних лет". Так сказал нынешний директор ЦРУ. Несмотря на усилия США по организации переговоров, направленных на устойчивый и продолжительный мир, "украинцы будут биться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирового соглашения". Так сказал нынешний директор ЦРУ.

Слова главы ЦРУ в Сенате прозвучали на фоне начавшихся в Эр-Рияде переговоров. Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободного судоходства, а также о прекращении атак на энергетику.

Известно, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Страна-агрессорка Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии потребовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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