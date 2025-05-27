Население эвакуировано, боевые действия продолжаются: глава Сумской ОГА назвал населенные пункты области, которые оккупировала Россия

Ситуация на границе Сумской области остается тяжелой, но контролируемой. В регионе есть оккупированные населенные пункты. Сейчас их жители уже эвакуированы. Впрочем, боевые действия там продолжаются.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров. Он добавил, что по состоянию на 26 мая 2025 года на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое и Басовка (Юнаковская громада) и Веселовка и Журавка (Хотинская громада).

"Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет", – отметил в своей заметке чиновник.

Он добавил, что противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны".

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

"Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", – резюмировал глава ОГА.

Напомним, что страна-террорист продолжает ежедневно совершать военные преступления на территории Украины, убивая гражданское население. В понедельник, 26 мая, Россия обстреляла село на Сумщине кассетными боеприпасами. Погибла женщина.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

Как сообщал OBOZ.UA, российские "военкоры" распространили фейк о якобы захвате Юнаковки. Силы обороны Украины категорически опровергли эти фейковые сообщения. Они подчеркивают, что населенный пункт остается под контролем Украины, а такие заявления – часть информационной войны агрессора.

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