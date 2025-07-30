Нардепы подали еще два альтернативных законопроекта о НАБУ и САП: что известно и когда будет рассмотрение

Накануне рассмотрения в сессионном зале народные депутаты зарегистрировали два дополнительных альтернативных законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Всего сейчас насчитывается уже шесть таких документов.

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Голосование ожидается в сессионном зале уже завтра, 31 июля. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Альтернативные законопроекты о НАБУ и САП

В частности, законопроект №13533-5 подали Ирина Геращенко и группа депутатов от "Европейской Солидарности". Народный депутат Алексей Гончаренко, который поддержал этот документ, также инициировал два собственных альтернативных варианта — №13533-1 и №13533-2. Группа депутатов во главе с Инной Совсун зарегистрировала альтернативный президентскому вариант законопроект №13533-6.

Ранее депутаты из "Голоса" поддержали законопроект №13531, который предусматривает возвращение независимости НАБУ и САП, однако пока похоже, что его не планируют рассматривать в профильном комитете.

Еще два альтернативных документа подали Юлия Тимошенко (№13533-3) и Дмитрий Разумков (№13533-4).

Когда голосование

Ожидается, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании 31 июля предложит принять законопроект президента Владимира Зеленского сразу в целом и поддержать его безотлагательное подписание. Во фракции "Слуга народа" заверили, что поддержат президентскую инициативу, хотя в СМИ появлялись сообщения об определенных сомнениях среди отдельных парламентариев.

Что предусматривает новый законопроект (основные тезисы)

– Генпрокурор и его заместители не могут давать указания прокурорам САП. Сотрудники САП подчиняются только руководителю антикоррупционной прокуратуры, его первому заместителю и заместителю.

– Генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ, также он не может запросить в НАБУ материалы досудебного расследования. НАБУ могут выполнять указания только прокурора САП и больше не обязано выполнять указания других прокуроров.

– Запрещено поручать досудебное расследование отнесено к НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным функционирование бюро.

Кроме того, для всех органов, сотрудники которых имеют доступ к государственной тайне, предусмотрено, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу нового антикоррупционного Закона Служба безопасности Украины проводит проверку работников таких органов:

– Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

– Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

– Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

– Офиса Генерального прокурора Украины.

– Государственного бюро расследований (ГБР).

– Национальной полиции Украины.

Все должностные лица из этих ведомств будут проверены на полиграфе.

В частности, принятый закон позволит гарантировать независимость НАБУ и САП, их "подотчетность обществу и определенным законом государственным органам, открытость для демократического гражданского контроля и политическую нейтральность".

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором среди прочего рассмотрела скандальный законопроект №12414. Его включили в повестку дня по рекомендации Комитета по правоохранительной деятельности, причем сравнительную таблицу с новыми правками обнародовали лишь незадолго до начала голосования.

Закон, который должен был адаптировать уголовный процесс к условиям войны и усилить расследование исчезновений без вести, получил кардинальные изменения ко второму чтению. В частности, нардеп Максим Бужанский подал ряд правок, которые не имели отношения к теме документа и были поданы с нарушением регламента ВРУ.

Правки фактически подчиняли НАБУ и САП Генеральному прокурору, который получил полномочия передавать дела другим органам, давать обязательные указания детективам, закрывать дела против топ-чиновников и влиять на деятельность прокуроров САП. Это вызвало резкую критику, ведь такая редакция подрывает независимость ключевых антикоррупционных структур, созданных после Революции достоинства.

В свою очередь НАБУ и САП еще до голосования публично призвали депутатов не принимать документ в такой редакции. Они предупредили, что это решение поставит под сомнение независимость их деятельности, сформированную с 2015 года. В то же время директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге после голосования призвал Зеленского ветировать закон. Он отметил, что в случае подписания документа агентство вместе с партнерами будет бороться за возвращение своей независимости.

Несмотря на протесты депутатов "Голоса" и "Европейской солидарности" требовали снять закон с рассмотрения из-за процедурных нарушений, спикер Руслан Стефанчук не поставил эти предложения на голосование. После этого "Голос" пытался блокировать трибуну, а "ЕС" инициировала отстранение Стефанчука, но не смогла собрать необходимые голоса.

В конце концов, парламент проголосовал за 11 ключевых поправок и финально принял законопроект 263 голосами. "Слуга народа" обеспечила большинство, поддержали также "Батькивщина", депутатские группы, часть "ЕС" и даже несколько нардепов "Голоса", в частности Тамила Ташева.

Протесты

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против. Однако вечером Зеленский все же подписал документ. Закон оперативно опубликовали в "Голосе Украины" и он вступил в силу с 23 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект был подан на следующий день после того, как Служба безопасности Украины провела обыски у детективов антикоррупционных органов и заявила об обнаружении российской агентуры в НАБУ. Эксперты и правозащитники предполагают, что именно это могло быть использовано как повод для ослабления институциональной независимости антикоррупционных органов.

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