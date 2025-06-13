Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении: грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену, сообщили о новом подозрении. Правоохранители установили, что чиновник сотрудничал с Россией не только до полномасштабного вторжения, но и после.

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Об этом говорится в пресс-службе СБУ 13 июня. Хотя официально имя депутата не раскрывается, детали дела указывают на Евгения Шевченко.

"По результатам комплексных мероприятий и длительных экспертиз установлено, что парламентарий работал на страну-агрессора не только до, но и после полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 года народный депутат активно распространял дезинформационные материалы, которые воспроизводили нарративы кремлевской пропаганды. В своих высказываниях он призывал украинских военных сложить оружие перед оккупантами и пытался дискредитировать Силы обороны Украины.

Независимая экспертиза подтвердила, что его действия нанесли ущерб обороноспособности государства и нарушили принципы информационной безопасности. На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас чиновник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Расследование осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Что известно о Евгении Шевченко

Евгений Шевченко родился 4 мая 1972 года (52 года) в Мелитополе. Окончил Институт права им. Сташиса Классического приватного университета, получил диплом юриста-правоведа.

Проходил военную службу в Прилуках на Черниговщине, работал электриком в колхозе. Занимал руководящие должности в компаниях ООО "Агросталь", "Цветмет" и других.

На выборах в Раду в 2012 году самовыдвигался от избирательного округа №75 (Запорожье).

В 2014 году на выборах в парламент выдвигался от партии "Воля" (избирательный округ №210, Черниговская область).

В 2019 году во время выборов президента был доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского.

Прошел в Верховную Раду ІХ созыва от партии "Слуга народа" (и.о. №76, Запорожье). С 2022 года присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины", руководитель группы по межпарламентским связям с Казахстаном, член Комитета по вопросам экономического развития, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики.

24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" заявила об исключении Евгения Шевченко из своего состава.

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что Евгения Шевченко подозревают в систематической информационно-подрывной деятельности в интересах России. В частности, он распространял российскую пропаганду о войне в Украине и украинских защитниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Печерский суд столицы продлил содержание под стражей народного депутата Евгения Шевченко. Он будет находиться в СИЗО до 1 мая 2025 года без права внесения залога.