Нардепу Гончаренко запретили выезжать в командировку на конференцию Совета Европы

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ему запретили выезжать из страны в командировку на событие, связанное с Советом Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На Дублин командировку не смогу подписать. Получил такое сообщение от господина спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Меня снова не пускают на событие ПАСЕ", – написал Гончаренко.

По словам нардепа, в Дублине послезавтра должна начаться конференция спикеров парламентов 46 стран Совета Европы. Приглашены все спикеры. Вместе с тем, в этой конференции принимает участие и президентский комитет ПАСЕ.

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“Президентский комитет состоит из Президента ПАСЕ и глав всех политических групп. Глава группы консерваторов, куда я вхожу, не сможет присутствовать, поэтому группа решила направить меня как члена Бюро. То есть ситуация была такой: от Украины могло быть два представителя. Один – Стефанчук. И еще один – я», – добавил нардеп.

Он уточнил, что разговаривал со спикером Русланом Стефанчуком и заранее подал все документы.

В мае этого года Гончаренко тоже не выпускали в рабочие командировки на мероприятия, связанные с ПАСЕ. В частности, он не смог выполнять свои обязанности в качестве наблюдателя ПАСЕ на выборах в Турции.