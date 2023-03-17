Нардеп от ''Европейской солидарности'' Забродский решил сложить мандат: Юрчишин назвал причину

Генерал-лейтенант Михаил Забродский, избранный в Верховную Раду Украины от политической партии "Европейская Солидарность", решил сложить мандат народного депутата. Народный избранник намеревается сконцентрироваться на приближении победы Украины в войне.

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О решении Забродского сообщил его коллега, нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, Герой Украины, бывший глава Десантно-штурмовых войск и командир 95 ОДШБр, проведший уникальный рейд по тылам врага в 2014 году, уже давно помогает Генштабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Михаил Забродский, народный депутат от Европейской солидарности, складывает мандат. Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично Валерию Залужному. Так что, похоже, выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке. Уважение и благодарность за Службу", – написал Юрчишин.

Он также опубликовал заявление Забродского.

"Складываю депутатские полномочия, в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины, пункта 1 части первой статьи 4 закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (на основании личного заявления о прекращении депутатских полномочий. – Ред.)", – говорится в заявлении .

Между тем на сайте парламента появился проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата, генерал-лейтенанта ВСУ Михаила Забродского, его регистрационный номер – 9114.

Напомним, на счету Забродского немало успешных военных операций. Но самым впечатляющим стал рейд по тылам противника, который летом 2014 года осуществила 95-я бригада под его командованием. За две недели бригада Забродского прошла 470 км от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулась в Славянск. По мнению американского эксперта Филиппа Карбера, это был самый длинный рейд вооруженного формирования в новейшей истории.

23 августа 2014 года за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства Забродский был отмечен званием Героя Украины.

В 2019 году генерал-лейтенант стал народным депутатом по спискам Европейской Солидарности. Он был избран первым заместителем председателя Комитета ВРУ по национальной безопасности обороны и разведки.

Ранее сообщалось, что кум Путина Медведчук подал иск против Верховной Рады. Подозреваемый в государственной измене глава запрещенной ОПЗЖ считает, что его лишили мандата незаконно.