Нардеп Куницкий сбежал в Канаду и бесплатно живет в квартире: что он указал в декларации

Народный депутат Украины от фракции "Слуги народа" Александр Куницкий подал свою декларацию за прошлый год, где указал страну проживания. Ранее он выехал из Украины, и уже три года не возвращался обратно.

Видео дня

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Как выяснилось, он живет в Канаде, где бесплатно арендует жилье.

Что известно

Согласно декларации, парламентарий снимает квартиру 43 кв. м в Канаде, которая принадлежит иностранцу Йоне Тьяну. Указывается, что Куницкий использует жилье с октября 2024 года, тогда как в декларации двухлетней давности депутат арендованную недвижимость не указывал.

В то же время за прошлый год Куницкий не получал никакого дохода, что также указано в декларации. Депутатской зарплаты парламентарий также не получает, а парламентские заседания, согласно информации нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, Куницкий не посещает уже более полутора лет.

Единственным источником, за счет которого беглый депутат живет за границей, являются его сбережения. Под конец прошлого года нардеп получил 100 тыс. долл наличными, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 115 тыс. долларов. В частности, согласно новой декларации, у Куницкого исчезли 1,7 тыс. долл, которые лежали на счету в "Приватбанке".

Напомним, согласно расследованию спецпроекта "Радио.Свобода", "Схемы" со ссылкой на источники среди нардепов и правоохранителей, Александр Куницкий выехал за границу на основании "недельной командировки" от парламента, и последний раз его местонахождение фиксировали в США.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 17 декабря 2024 года СМИ писали, что Куницкий не вернулся из командировки, в которую уехал в середине сентября. По данным журналистов, "слуга" был в Израиле.

Тогда Куницкий якобы сообщил коллегам, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра". Также народный депутат сказал "слугам", что готов сложить мандат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!