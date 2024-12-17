'Слуга' Куницкий осел в США: нардеп третий месяц не возвращается в Украину – СМИ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий до сих пор не вернулся в Украину из командировки, в которую уехал еще в середине сентября 2024 года. С тех пор по состоянию на 17 декабря парламентарий в Украину не въезжал.

Видео дня

Как пишут СМИ со ссылкой на источники, в сентябре "слуга" уехал в командировку в Израиль. Оттуда Куницкий отправился в Соединенные Штаты Америки, где проживает его семья.

Собеседники журналистов во фракции "Слуга народа" отметили, что Куницкий сообщил об этом коллегам и заявил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра". Речь может идти об инциденте, когда правоохранители задержали Куницкого за незаконную съемку блокпоста. Это произошло в марте 2022 года.

Также народный депутат сказал "слугам", что готов сложить мандат.

В последний раз Куницкий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября. После этого на заседаниях он не появлялся. В истории голосований на сайте парламента напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

Напомним, что в июле 2023 года народный депутат Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через 3 недели из Флориды. В то время в Украине уже действовал запрет на выезд для должностных лиц во время военного положения без надлежащих оснований.

Перед "исчезновением" нардеп снова попал в скандал. На этот раз он в центре Киева ударил ехавшего на самокате парня.

А в октябре 2023 года Куницкий вместе с беглым нардепом Артемом Дмитруком избили в Киеве украинского военного, который воевал в самых горячих точках на фронте. Тогда Дмитрук получил подозрение, а Куницкий избежал этого.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября проект Bihus.Info также обратил внимание на то, что Куницкий не вернулся в Украину из командировки. Журналисты писали, что он, вероятно, сбежал так же, как и его друг Дмитрук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!