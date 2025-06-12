'Нам следует быть реалистами': Зеленский прокомментировал потери России в войне в миллион солдат и призвал к усилению санкций

Государство-агрессора РФ волнуют только жесткие санкции, особенно против нефти и банковского сектора, политическая изоляция и способность Украины к сопротивлению. Но России абсолютно безразличны собственные потери в войне, общее количество которых достигло 1 000 340 военнослужащих (убитыми и ранеными) по состоянию на 11 июня.

Видео дня

На это обратил внимание Владимир Зеленский. 12 июня, присоединившись к Global Security Forum в режиме онлайн, президент Украины указал на опасность, которая стоит не только перед нашей страной. Основные фрагменты речи опубликованы на сайте ОП.

"Россию волнуют деньги, так называемый престиж во внешней политике, и наше сопротивление. Но они не переживают из-за жизней миллиона своих людей. И я прошу вас смотреть на это не просто как на еще один факт о диктаторских режимах, таких как Россия, Северная Корея или Иран, а как на вызов безопасности для всех нас", – сказал Зеленский.

Спецоперация СБУ "Паутина" продемонстрировала, что новейшие технологии кардинально меняют методы ведения войны. Поэтому чрезвычайно важно не отставать в технологическом развитии.

"Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. Наши предприятия имеют соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это надо решать. И я призываю ваши страны подходить к производству беспилотников с такой же неотложностью и вниманием, как и мы. Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", – подчеркнул глава государства.

Также он призвал мир усилить санкционное давление на РФ и закрыть лазейки для обхода уже действующих ограничений.

"Нам следует быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу. Россию нельзя склонить к миру уговорами. Но есть формы давления, способные навредить тем, кто за этим стоит", – отметил Зеленский.

Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, в течение 11 июня украинские воины ликвидировали и ранили около 1140 захватчиков, поэтому общие потери живой силы РФ за время полномасштабного вторжения достигли 1 000 340 человек.

Globsec Forum, основанный в 2005 году, является ведущей международной платформой для обсуждения вопросов глобальной безопасности, геополитики и мировых вызовов. Он ежегодно объединяет политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, гражданского общества и медиа со всего мира. В этом году форум проходит в Праге с участием представителей из более чем 60 стран.

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский сообщил, что санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности государства-агрессора продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать больше 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!