УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Нам следует быть реалистами": Зеленский прокомментировал потери России в войне в миллион солдат и призвал к усилению санкций

Дарья Дурова
Новости политики
2 минуты
1,7 т.
'Нам следует быть реалистами': Зеленский прокомментировал потери России в войне в миллион солдат и призвал к усилению санкций

Государство-агрессора РФ волнуют только жесткие санкции, особенно против нефти и банковского сектора, политическая изоляция и способность Украины к сопротивлению. Но России абсолютно безразличны собственные потери в войне, общее количество которых достигло 1 000 340 военнослужащих (убитыми и ранеными) по состоянию на 11 июня.

Видео дня

На это обратил внимание Владимир Зеленский. 12 июня, присоединившись к Global Security Forum в режиме онлайн, президент Украины указал на опасность, которая стоит не только перед нашей страной. Основные фрагменты речи опубликованы на сайте ОП.

Video Preview

"Россию волнуют деньги, так называемый престиж во внешней политике, и наше сопротивление. Но они не переживают из-за жизней миллиона своих людей. И я прошу вас смотреть на это не просто как на еще один факт о диктаторских режимах, таких как Россия, Северная Корея или Иран, а как на вызов безопасности для всех нас", – сказал Зеленский.

Спецоперация СБУ "Паутина" продемонстрировала, что новейшие технологии кардинально меняют методы ведения войны. Поэтому чрезвычайно важно не отставать в технологическом развитии.

"Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. Наши предприятия имеют соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это надо решать. И я призываю ваши страны подходить к производству беспилотников с такой же неотложностью и вниманием, как и мы. Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", – подчеркнул глава государства.

Также он призвал мир усилить санкционное давление на РФ и закрыть лазейки для обхода уже действующих ограничений.

"Нам следует быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу. Россию нельзя склонить к миру уговорами. Но есть формы давления, способные навредить тем, кто за этим стоит", – отметил Зеленский.

Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, в течение 11 июня украинские воины ликвидировали и ранили около 1140 захватчиков, поэтому общие потери живой силы РФ за время полномасштабного вторжения достигли 1 000 340 человек.

Globsec Forum, основанный в 2005 году, является ведущей международной платформой для обсуждения вопросов глобальной безопасности, геополитики и мировых вызовов. Он ежегодно объединяет политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, гражданского общества и медиа со всего мира. В этом году форум проходит в Праге с участием представителей из более чем 60 стран.

"Нам следует быть реалистами": Зеленский прокомментировал потери России в войне в миллион солдат и призвал к усилению санкций

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский сообщил, что санкции против Кремля будут более действенными, если уменьшить способности государства-агрессора продавать нефть и обходить финансовые барьеры. Если бы россияне не могли получать больше 30 долларов за баррель, то задумались бы о прекращении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!