'Нам нужны решения для Украины': Зеленский провел встречу с украинскими послами. Фото и видео

Во время своей рабочей поездки в Закарпатскую область, президент Украины Владимир Зеленский организовал неотложное совещание с руководителями дипломатических учреждений Украины, находящихся в различных иностранных государствах. В рамках этого совещания, он представил пять основных внешнеполитических ориентиров, которые станут приоритетными в следующем политическом сезоне.

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Об этом стало известно из пресс-службы Офиса президента. Следующее полугодие во внешней политике Украины будет очень насыщенным и во многих направлениях решающим и историческим.

"Нам с вами удалось сделать так, что прошлые политические сезоны в мире стали проукраинскими, причем во всех государствах, поддержка которых жизненно важна для Украины, для украинцев. Сейчас, за август, мы должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот сезон – очень важный сезон – тоже стал проукраинским", – отметил президент во время выступления.

Президент выразил настойчивую необходимость разработать решения на ближайшие полгода, чтобы гарантировать, что каждое из них – будь то партнеры Украины или международные институции – будет ориентировано на поддержку Украины.

"Приведу сейчас пять ориентиров. Формула мира – первый. Оружие и санкции – второй. Интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства – третий ориентир. Четвертый – экономика и восстановление, трансформация. Пятый – наши люди как в Украине, так и в Украине. и за рубежом, в странах вашей работы", – отметил президент.

Владимир Зеленский выделил, что следующее полугодие будет очень насыщенным и важным для внешней политики Украины. Он отметил, что во многих направлениях наступают решающие и исторические моменты.

Самым критическим вопросом, на который уделяется особое внимание, является реализация формулы мира и заключение двусторонних соглашений, касающихся гарантий безопасности для Украины. Эти меры становятся особенно важными, чтобы обеспечить мирное разрешение конфликта и оборону интересов страны на международной арене.

"Также вскоре состоится новый саммит Крымской платформы на уровне лидеров государств, который должен стать еще более мощным, чем нынешний", – отметил Владимир Зеленский.

Также все полугодие продлится работа над организацией платформ, конференций и саммитов Украины со странами Латинской Америки и Африки. Постоянная работа над подготовкой и конкретным наполнением встреч министров обороны стран-партнеров в формате "Рамштайн", а также визитов в Украину лидеров государств и визитов президента Украины в страны-партнеры.

"Каждый визит должен давать больше оружия для наших воинов и больше сил для нашего государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российской оккупационной армией украинских городов. Глава государства заявил, что страну-агрессора можно и нужно остановить.

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