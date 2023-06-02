'Нам нужно делать больше': Столтенберг призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Страны НАТО должны подписать больше контрактов с оборонными компаниями, чтобы увеличить производство, поскольку запасы боеприпасов заканчиваются. Союзникам необходимо как можно скорее потратить не менее 2% ВВП.

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С таким призывом к членам Альянса выступил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО, пишет Bloomberg. Также участники обсудили заявку Украины на вступление в блок и другие способы обеспечения долгосрочной поддержки страны в борьбе с российским агрессором.

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство", – сказал Столтенберг.

Он высказал надежду, что союзники согласуют план действий оборонной промышленности, когда лидеры соберутся в Вильнюсе в июле.

Альянс также согласовал новые руководящие принципы в отношении боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы гарантировать, что страны будут иметь большие запасы как для продолжения поддержки Украины, так и для собственных нужд обороны.

"Союзники уже истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину – это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", – сказал Столтенберг.

Напомним: в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок. А осенью этого года, как сказал гарант, "нужно четкое положительное решение о нашем вступлении в ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оправдал войну России против Украины стремлением нашей страны присоединиться к НАТО. Он повторил тезис Кремля о том, что РФ напала на Украину, якобы защищая свою безопасность;

– в НАТО рассказали о сотрудничестве с Украиной во время полномасштабной войны, отметив, что пользу от него получают обе стороны. ВСУ получают от партнеров необходимое оружие, а Альянс – возможность использовать опыт, полученный Силами обороны, для развития собственных систем сдерживания и обороны.

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