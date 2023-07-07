'Нам нужна эта мотивация': Зеленский объяснил, как приглашение Украины в НАТО повлияет на войну с Россией

Приглашение Украины НАТО на предстоящий саммит в Вильнюсе должно продемонстрировать миру прочность и единение Североатлантического альянса. Так его прокомментировал президент Зеленский.

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Об этом глава государства сказал во время визита в Чехию в четверг, 6 июля. Заявление гарант сделал на встрече с коллегой Петром Павелом, сообщает Укринформ.

"Что может быть идеальным для нас (на саммите – Ред.)? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения? Просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности с тем или иным, как говорится, уордингом, чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров Североатлантического союза. Кто-то еще оглядывается на Москву, кто-то боится Россию, хотя я считаю, что это такой момент, такой большой шанс показать смелость и крепость всего Альянса", – сказал Зеленский.

По словам гаранта, речь идет о четком сигнале и конкретных вещах относительно приглашения Украины к членству в НАТО.

"Нам нужна эта мотивация, нам нужна честность в наших отношениях", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил убеждение, что именно сейчас НАТО нуждается в победе. Зеленский напомнил, что Швеция до сих пор не приобрела полноправное членство, а у Украины вообще нет такого приглашения.

"Решение о шведском членстве пока нет, приглашения в том или ином виде у Украины тоже пока нет. В чем тогда успех Альянса? Мне кажется, миру, своим обществам и России тоже нужно продемонстрировать прочность Альянса и единения", – сказал президент.

Гарант отметил, что на полях саммита в Вильнюсе будут обсуждаться и решаться и другие важные вещи, а именно – касательно пакетов оборонной поддержки.

Как известно, саммит в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. Украина таким образом планирует получить четкие гарантии безопасности и понятную перспективу членства в Альянсе.

Украина еще с осени пытается в двустороннем порядке заручиться поддержкой своего членства в НАТО. Соответствующие декларации подписаны с 21 страной.

Это, в частности, Швеция, а также 20 стран НАТО: Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия, Польша, Словения, Черногория, Дания, Исландия, Норвегия, Бельгия, Италия, Франция, Германия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Румыния и Испания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Болгария 6 июля подписали Совместную декларацию о вступлении Украины в НАТО. Согласно документу, Болгария поддерживает обретение Украиной членства в Альянсе, как только это позволят условия.

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