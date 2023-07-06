Украина и Болгария заключили совместную декларацию о поддержке членства в НАТО. Фото

Украина и Болгария 6 июля подписали Совместную декларацию о вступлении Украины в НАТО. Согласно документу, Болгария поддерживает обретение Украиной членства в Альянсе, как только это позволят условия.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, декларация была подписана по итогам встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Николая Денкова в Софии.

Как пояснил Жовква, Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи.

Кроме того, София приветствует достижения Украины на пути к НАТО, в частности, во взаимосовместимости с Альянсом, а также подтверждает намерение усилить поддержку интеграции Украины и имплементации стандартов НАТО и полностью поддерживает Совет Украина-НАТО.

Также декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны НАТО, так и на двустороннем уровне, сколько потребуется.

Вместе с международными организациями и партнерами София также готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

"До Вильнюсского саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается – работаем с партнерами одновременно на нескольких треках для обеспечения максимальной результативности саммита. Напомню, в Вильнюсе Украина стремится получить четкое приглашение к членству в НАТО и рассчитывает на поддержку всех партнеров. Очередные хорошие новости уже скоро", – отметил Жовква.

Отметим, Украина еще с осени пытается в двустороннем порядке заручиться поддержкой своего членства в НАТО. Соответствующие декларации подписаны с 21 страной.

Это, в частности, Швеция, а также 20 стран НАТО: Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия, Польша, Словения, Черногория, Дания, Исландия, Норвегия, Бельгия, Италия, Франция, Германия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Румыния и Испания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля президент Зеленский прибыл с визитом в Болгарию и встретился с премьером страны. Основной темой переговоров стало оборонное сотрудничество.

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