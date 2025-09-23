'Нам нужен реальный результат': Зеленский принял участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября принял участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, которое состоялось в Нью-Йорке во время 80-й сессии Генассамблеи ООН. Вместе с ним была первая леди Елена Зеленская, а также иностранные лидеры, в том числе премьер-министр Канады Марк Карни.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале Офиса Президента. В своем выступлении Зеленский заявил, что благодаря инициативе BringKidsBackUA уже удалось вернуть 1625 украинских детей. Он подчеркнул, что необходимо добиться результата – вернуть всех несовершеннолетних, незаконно вывезенных в Россию или на временно оккупированные территории.

"И в этом году мы представим резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. Принудительно забирать детей из одного государства и попытки перевоспитать их ради выгоды другого государства – это очевидное преступление. ООН должна еще раз четко это сказать", - сказал Зеленский.

Международные оценки

По словам канадского премьера, российские военные похищали наиболее уязвимых детей – сирот, тех, кто жил в бедности, или даже просто выводили их прямо из классов. Карни в своем слове подчеркнул, что "потерять ребенка – это худший ужас для каждой семьи, а для Украины это ежедневная реальность".

Он добавил, что такие действия начались еще в 2014 году, а после полномасштабного вторжения в 2022 году масштабы похищений значительно возросли. Некоторых детей разлучили с родителями, других забрали после гибели или плена родных.

Ситуация и последствия

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в военных преступлениях. Многие дети рассказывали о давлении, пропаганде и ограничениях в доступе к украинскому языку и истории.

Официальная Москва отрицает обвинения, но международные партнеры отмечают: это вопрос фундаментальных прав человека. Коалицию по возвращению украинских детей с 2024 года возглавляют Украина и Канада, и совместными усилиями уже возвращено более 1300 детей.

Новость дополняется...