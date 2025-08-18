Зеленский передал Мелании Трамп письмо от первой леди Украины: о чем в нем говорится

Первая леди Украины Елена Зеленская написала письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании. В нем она поблагодарила за заботу о судьбе похищенных Россией украинских детей.

Видео дня

Письмо Трампу для его жены передал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Об этом стало известно из трансляции открытой части переговоров, на которой присутствовали журналисты.

"Моя жена, первая леди Украины, передала письмо. Оно не для вас, а для вашей жены", — сказал украинский президент.

Зеленский и сам поблагодарил Меланию Трамп за письмо, которое она написала российскому диктатору Владимиру Путину.

Что известно о письме Мелании Трамп к Путину

В нем жена американского президента подняла вопрос похищенных Россией украинских детей. Письмо главе Кремля лично передал Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

Впоследствии текст письма Мелании Трамп опубликовали в сети. В нем первая леди Соединенных Штатов призвала Владимира Путина "подумать о детях".

Мелания подчеркнула, что каждый ребенок "имеет одинаковые тихие мечты в сердце", независимо от того, родился ли он случайно в сельской глубинке страны или в роскошном центре города. Она добавляет, что "они мечтают о любви, возможностях и защищенности от опасностей".

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России. Вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея превосходит все разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним движением пера сегодня. Время пришло", – говорится в письме.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также примут участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!