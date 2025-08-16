Мелания Трамп написала Путину письмо о похищенных Россией украинских детях – Reuters

Первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем жена американского президента подняла вопрос похищенных Россией украинских детей.

Письмо диктатору лично передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

Что известно

О письме Мелании Трамп относительно вывезенных в РФ украинских детей, адресованного Путину, изданию сообщили два чиновника Белого дома. Его Трамп передал российскому диктатору, когда встретил его в Анкоридже 15 августа на переговорах на высшем уровне: сама первая леди США на Аляску не полетела.

Что именно, кроме упоминания о похищенных Россией детей в Украине, содержится в письме, источники Reuters не уточнили.

О существовании этого письма, отмечает издание, ранее не сообщалось.

"Похищение Россией украинских детей стало крайне чувствительным для Украины. Украина назвала похищение десятков тысяч своих детей, которых вывозят в Россию или на оккупированную Россией территорию без согласия семьи или опекунов, военным преступлением, что соответствует определению геноцида в декларации ООН", – говорится в материале.

Reuters добавляет, что Москва свои действия объясняет якобы "защитой детей", оказавшихся в зоне боевых действий. Однако в Управлении ООН по правам человека такой взгляд не разделяют: там констатировали, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину причинила страдания и нарушила права миллионов украинских детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что встреча Путина и Трампа на американской военной базе на Аляске длилась около трех часов, после нее президент США и российский диктатор сделали ряд заявлений. Главным "итогом" стало отсутствие какой-либо "сделки".

При этом Путин после встречи с Трампом не сказал ничего нового относительно войны в Украине.

