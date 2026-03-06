В Киеве во время резких изменений погоды и дождей 'протекает' метро: в КГГА объяснили, есть ли опасность для пассажиров

В метро Киева на станциях иногда можно увидеть мокрые пятна или локальные протечки. Это связано, в частности, что в период таяния снега или сильных дождей, повышается уровень грунтовых вод, что приводит к таким явлениям.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты постоянно мониторят контролируют все такие очаги.

Что известно

Как рассказали в КГГА, в период таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры пассажиры могут замечать на станциях метро мокрые пятна или локальные протечки. По словам специалистов столичной подземки, большинство станций являются подземными и взаимодействуют с окружающей средой, в частности с грунтовыми водами.

Во время осадков или таяния снега их уровень повышается, поэтому в отдельных местах может появляться влага. Все такие очаги находятся под постоянным контролем специалистов. Протечки устраняют в рамках текущего содержания и плановых ремонтов с применением современных материалов и технологий.

В метрополитене отметили, что безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены, а подобные явления являются распространенной особенностью подземных сооружений в мире. Также на отдельных станциях, в частности "Ипподром", могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке – это нужно для проветривания и проверки конструкций.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам технического совещания мост Патона в Киеве можно эксплуатировать. Однако установленные ранее ограничения для транспорта, введенные в 2020 году, будут действовать и дальше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!