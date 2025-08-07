'Найдите десять или более отличий': Кислица показал 'перевоплощение' Путина и взбудоражил сеть слухами о двойниках. Фото

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сравнил два фото российского диктатора Владимира Путина, на которых видны разительные различия. Первое было сделано во время встречи Путина с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, второе – со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Соответствующее сообщение Кислица обнародовал 6 августа на официальной странице в соцсети X. Фотографии диктатора спровоцировали новую волну обсуждений слухов о наличии двойника у главы Кремля.

Заместитель руководителя МИД предложил пользователям найти различия между двумя фото Путина.

"Найдите десять или более отличий. Путин с Лукашенко на прошлой неделе и Путин сегодня с Виткоффом. Но где же собственно Путин? Или ни тот, ни другой?" – написал он.

На фото, которые обнародовал Кислица, попали "два разных Путина".

Кроме того, что на первом фото диктатор выглядит обеспокоенным, а на втором улыбается, в глаза бросаются и различия в чертах лица, отметили в сети.

Многие вспомнили слухи о том, что Путин имеет двойников, которых использует на различных встречах.

Другие указали на то, что глава Кремля улыбается именно в те моменты, когда обманывает.

"Да нет его давным-давно", "Вероятно, мертв и в криокомнате", "РФ клонировала Путина, поэтому, к сожалению он еще долго будет у власти", "Он улыбается, когда обманывает", "Возможно, настоящий Путин давно умер, а Россией правит группа людей, которые манипулируют двойниками?" – пишут в комментариях.

6 августа Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с Путиным. Их разговор длился почти три часа. В Кремле назвали ее "конструктивной и полезной", а президент США Дональд Трамп заявил, что был достигнут "значительный прогресс".

По словам Трампа, сейчас появилась "хорошая перспектива" встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

Ранее, 1 августа, Путин провел встречу с Лукашенко на российском острове Валаам, что на Ладожском озере. Во время этой встречи он сделал ряд циничных заявлений, в частности прокомментировал разочарованность им, о которой заявлял Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп в ближайшее время определится относительно вторичных санкций против торговых партнеров России. "Сегодня мы точно ближе к миру, чем вчера, когда мы вообще не были к нему близки", – сказал он.

