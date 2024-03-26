Секретарь СНБО — теперь уже бывший — за неделю до его увольнения прокомментировал предложения спецпредставителя КНР по вопросам Евразии Ли Хуэя об отказе Украины от части своих территорий и назвал в телемарафоне экзотическую фамилию этого спецкитайца не по-украински, а по-английски, но вышло по-русски.

То есть Алексей Данилов назвал его "каким-то Хуи", как, собственно, эта фамилия звучит и пишется по-английски: Hui. Но в мордоре услышали своё, подняли вселенский хай, и, хотя в КНР заявили, что ни о каких оскорблениях в адрес своего Хуэя не знают, английский язык был побеждён мордорским.

Я уже писал, хотя и в не очень серьёзном материале, что, поскольку по-китайски фамилия Хуэй вообще произносится и пишется так, что "э" в ней нет и близко, было бы правильно с учётом украинских языковых норм и традиций переводить её как Гуй, но у нас почему-то стали её называть так, как это сделали в мордоре, добавив лишний звук/букву, — Хуэй.

Так что получилось и не по-китайски, и не по-английски, а по-русски, вследствие чего чисто английское произношение Данилова было воспринято тоже по-русски — и вышло недоразумение.

И решили не обострять.