Я уже отмечал, что китайский спецпредставитель правительства по делам Евразии Ли Хуэй на самом деле имеет имя не Хуэй, а то же самое, но без третьей буквы.

Видео дня

В украинском языке, кстати, вполне можно было бы избежать связанных с этим неудобств через традиционную замену "Х" на "Г" ("Гуй"), но украинская транслитерация почему-то пошла следом за русской и вместо такой грамотной замены тоже добавила лишний звук. Я же буду принципиально называть его трёхбуквенно, то есть по-китайски, хотя для этого и придётся заменять центральную букву точкой. Зато именно так многое становится гораздо более понятным.

Итак, к нам едет Х.й. Именно у этого Х.я мы сможем узнать тот самый — абсолютно правильный — ответ на все вопросы, который больше не знает никто. А Х.й его знает. Х.й знает, как переговорами заставить россию капитулировать на украинских условиях. Никто не знает, где искать ответ. А Х.й знает где.

Х.й — лучший посредник в переговорах с рф.

А кроме того — Х.й знает, чего хотят наши уважаемые европейские партнёры-союзники, когда нас упорно на эти переговоры тянут…