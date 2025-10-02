Надо срочно изъять деньги из нецелевых расходов на нужды армии: в 'ЕС' заявили, что нашли 300 млрд грн

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что уже с ноября возможны задержки с выплатами зарплат военным, потому что в бюджете дыра в 300 миллиардов. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина. В "Евросолидарности" назвали его шокирующим и требуют немедленной реакции парламента и пересмотра бюджета.

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская Солидарность". Нардепы отмечают, что нужно срочно изъять деньги из нецелевых расходов на нужды армии.

В "Евросолидарности утверждают, что нашли 300 млрд грн, которые необходимо перераспределить на нужды обороны.

"Особого цинизма заявлению главы профильного комитета добавляет тот факт, что всего несколько недель назад парламент вносил изменения в бюджет этого года, при этом ограбили местное самоуправление, забрав у Киева 8 млрд грн якобы на ВСУ, а на самом деле передали в Резервный фонд на очередные популистские инициативы власти. Только на "кэшбек" уже потратили более 4 млрд грн! Эти непрофессиональные и абсурдные решения "слуги" провели вместе с "опзж".

Средства воюющей страны тратятся нерационально – на финансирование пропагандистского телемарафона, "кэшбеков" и "Вовиных тысяч", куда сливают десятки миллиардов гривен.

Власть не способна сформировать приоритеты, какими должны быть сектор обороны и обеспечение ВСУ. При этом ОП и "слуги" продолжают лоббировать коррупционные схемы, к примеру, игорный бизнес, который не платит и половины из того, что зарабатывает. А средства, которые выделяют на оборону, используются неэффективно или разворовываются. НАБУ расследует ряд дел, которые нанесли ущерб государству в 12.5 миллиардов при закупках в сфере обороны.

Если в Армии воровать – то будет дыра в 300 миллиардов гривен на нужды ВСУ. Такую же проблему с дефицитом на финансирование Сил обороны власть уже заложила и в новый бюджет на 2026 год. Именно поэтому мы нашли 300 миллиардов гривен, которые уже сейчас надо запланировать на оборону в 2026 году: на оружие, на технику, на повышение зарплат воинов, лечение и реабилитацию раненых.

Мы предлагаем перераспределить на нужды обороны в 2026 году:

200 млрд грн из Резервного фонда, которые правительство планирует тратить в "ручном режиме" без согласования с парламентом.

61 млрд грн — сокращение ненужных расходов: - 13,7 млрд — "публичные инвестиционные проекты", которые не имеют ничего общего с обороной - 5,5 млрд — телемарафон и "стратегические коммуникации", которые давно потеряли доверие - 12 млрд — дороги, которые не являются приоритетом во время войны - 39,8 млрд — на тыловых "силовиков", бюрократию и коррупционные схемы

39 млрд грн — дополнительные поступления с "кормушек" власти - 13 млрд — с азартных игр - 18 млрд — с табачных изделий - 3 млрд — с алкоголя - 5 млрд — с новых газовых скважин

Неиспользованные средства прошлых лет — на вооружение

10% НДФЛ с военных — вернуть военным частям, а не Госспецсвязи, который провалил обеспечение дронами.

Сейчас у Украины нет большего приоритета, чем обеспечение Армии. Уважать ВСУ нужно не только на праздники, а ежедневно. Соответствующие изменения в Закон о бюджете и поправки к проекту на 2026 год наша фракция давно зарегистрировала. Требуем их рассмотрения на следующей пленарной неделе", – говорится в заявлении "ЕС".