Украине придется конкурировать за своих граждан: сколько беженцев находится в странах Европы

Украина планирует разработать специальные программы и стимулы для возвращения граждан, ведь за рубежом из-за войны сейчас находятся около 8 миллионов украинцев. Правительство уже ведет переговоры с европейскими партнерами о финансовой поддержке возвращения беженцев, однако главным условием остается обеспечение безопасности и достойных условий жизни в Украине.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего обращения к народным депутатам в Верховной Раде. По его словам, ранее в публичном пространстве часто звучала цифра в 6 миллионов человек, однако новые данные указывают на значительно большие масштабы миграции.

Большинство граждан выехали после начала полномасштабного вторжения России, спасаясь от боевых действий, обстрелов и оккупации отдельных территорий. Значительная часть украинцев поселилась в странах Европейского Союза, где получила временную защиту, социальную помощь и возможность работать.

В МИД подчеркивают, что речь идет не только о статистике. Потеря миллионов граждан имеет серьезные последствия для экономики, рынка труда, демографической ситуации и послевоенного восстановления страны. Украина уже сталкивается с дефицитом рабочей силы во многих отраслях. В то же время именно люди станут главным ресурсом для будущего восстановления разрушенных городов, развития бизнеса и наполнения государственного бюджета.

Поэтому вопрос возвращения украинцев домой определяется властью как одна из ключевых стратегических целей на ближайшие годы. "Для нас это действительно становится вызовом безопасности", – отметил Сибига, подчеркнув, что государство уже работает над комплексом мер для стимулирования возвращения граждан.

Правительство признает, что никакие программы поддержки не смогут обеспечить массовое возвращение людей без создания надлежащих условий безопасности. Многие украинцы продолжают находиться за границей именно из-за угрозы ракетных ударов, нестабильной ситуации в отдельных регионах и неопределенности относительно будущего. Именно поэтому вопрос безопасности постоянно обсуждается Украиной с международными партнерами.

Эксперты отмечают, что после завершения активной фазы войны процесс возвращения не будет мгновенным. Для многих семей решающими факторами станут стабильность, наличие жилья, возможность трудоустройства и доступ к образованию для детей.

Одной из неожиданных проблем стало то, что украинские беженцы оказались востребованными на европейских рынках труда. За несколько лет пребывания за рубежом многие граждане успешно интегрировались в новую среду, выучили язык, нашли работу и стали важной частью местных экономик.

В МИД прямо признают, что не все страны заинтересованы в массовом возвращении украинцев. Многие государства получили квалифицированных работников, которые помогают компенсировать дефицит кадров в различных сферах – от медицины и образования до строительства и промышленности.

Именно поэтому Украина фактически будет вынуждена конкурировать за своих граждан, предлагая им привлекательные условия для возвращения и дальнейшей жизни на Родине. Одним из направлений работы является создание финансовых механизмов поддержки тех, кто решит вернуться.

Министр привел пример Швейцарии, которая уже реализует специальную программу для украинцев. Она предусматривает финансовую помощь на возвращение, компенсацию расходов на дорогу и поддержку с арендой жилья после приезда. Украинская власть ведет переговоры как с европейскими институтами, так и с правительствами отдельных стран о возможности введения подобных механизмов.

Идея заключается не только в финансовой поддержке, но и в создании комплексной системы адаптации для тех, кто вернется. Отмечается, что это может включать помощь с трудоустройством, переквалификацией, открытием бизнеса и обеспечением жильем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ирландии утвердили пакет радикальных изменений, которые существенно перепишут условия пребывания украинских беженцев. Речь идет об их выселении из субсидированного государством жилья и содействии возвращению на родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!