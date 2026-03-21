'Надо понять, насколько РФ готова к миру': Зеленский об итогах переговоров в США

В Соединенных Штатах Америки 21 марта состоялась первая в этом раунде переговоров встреча украинской и американской делегаций. С представителями администрации США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером встретились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, а также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Видео дня

Об этом в новом обращении к стране рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас главное – узнать, готовы ли вообще российские агрессоры к мирным переговорам.

Начало переговоров

Глава украинского государства сказал, что пока ожидает "детального доклада" от украинских переговорщиков.

"Самое главное – понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только выросли", – отметил украинский лидер.

Однако в любом случае Украина будет демонстрировать полную готовность к переговорам, сообщил Владимир Зеленский.

"Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну – войну России против Украины. Война никому не нужна", – сказал он и добавил, что "команды продолжат общаться и завтра".

О чем договариваются

Ожидается, что на текущем раунде переговоров будут обсуждаться договоренности по безопасности, в частности относительно ПВО и окончания войны России против Украины. Отдельно речь пойдет о подготовке будущих трехсторонних переговоров, санкциях против России и работе над договорами между Украиной и США по гарантиям безопасности и восстановлению.

Также украинская делегация может поднять вопрос о подписании с США соглашения по производству дронов.

Известно, что участие представителей России во встрече не предусмотрено, что свидетельствует об исключительно двустороннем формате диалога между Киевом и Вашингтоном на этом этапе.

Что предшествовало

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку часть вопросов не удается решить на уровне переговорных команд. Речь идет о мирных переговорах, санкционной политике и сотрудничестве в сфере безопасности. Именно поэтому Киев считает прямой диалог лидеров следующим необходимым шагом.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по завершению войны находятся на паузе. В то же время диалог продолжается по отдельным вопросам – Песков утверждает, что стороны работают по гуманитарному треку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!