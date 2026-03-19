В Кремле заявили о паузе в работе трехсторонней группы Россия-США-Украина

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по завершению войны находятся на паузе. В то же время диалог продолжается по отдельным вопросам.

Песков утверждает, что стороны работают по гуманитарному треку. Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистам.

Мирные переговоры на паузе

Представитель российского диктатора сообщил, что только трехсторонняя группа "на паузе", но представитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать с Соединенными Штатами.

Также Песков рассказал, что диалог по гуманитарному треку продолжается. Представитель Кремля утверждает, что российская сторона намерена добиваться новых обменов военнопленными.

Неделей ранее Песков уже говорил, что "Москва открыта для переговоров, но сейчас сложилась пауза по объективным причинам". Речь идет о военной операции США против Ирана, которая продолжается с 28 февраля.

Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Переговоры в тупике

Ситуация на переговорном треке в марте 2026 года характеризуется состоянием "заморозки". Основной причиной паузы стал перенос фокуса внимания США на конфликт на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский выделил два ключевых вопроса, по которым в Абу-Даби и Женеве не удалось достичь прогресса: территориальный вопрос и Запорожская АЭС,

Администрация президента США Дональда Трампа сейчас поглощена кризисом на Ближнем Востоке. Это привело к задержкам не только в дипломатии, но и в поставках ПВО для Украины.

Тем не мене, Трамп продолжает публично называть Зеленского препятствием для сделки, настаивая на том, что у России сейчас преимущество. При этом его спецпосланники остаются в контакте с офисом президента Украины.

Напомним, руководство страны-агрессора России создаёт информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Кремле уже начинают намекать, что нынешние их требования больше недостаточны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

