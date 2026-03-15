'Есть вопросы, которые стоят на месте': Зеленский заявил о 'конкретной необходимости' встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку часть вопросов не удается решить на уровне переговорных команд. Речь идет о мирных переговорах, санкционной политике и сотрудничестве в сфере безопасности. Именно поэтому Киев считает прямой диалог лидеров следующим необходимым шагом.

Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Президент отметил, что украинская и американская стороны продолжают консультации через переговорные группы. Со стороны США основными контактерами являются спецпредставитель Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер.

Переговоры сторон охватывают широкий круг тем, просто часть ключевых решений требует политического уровня.

"Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", – заявил Зеленский.

Не смотря на это, президент уточнил, что пока не дискутировал с Трампом на тему возможного ослабления американских санкций против России.

Поэтому переговорный процесс по завершению войны между Украиной и Россией при посредничестве США в последнее время осложнился. Одной из причин называют обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего внимание Вашингтона сместилось на другие международные кризисы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские войска не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты самостоятельно справятся с перехватом иранских беспилотников.

