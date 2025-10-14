"Надо обсудить потребности Украины": США подтвердили участие в заседании группы "Рамштайн" 15 октября

Министр обороны США Пит Хегсет и посол США при НАТО Мэтью Уитакер примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Встреча состоится 15 октября в Брюсселе.

Об этом сообщил во время онлайн-брифинга посол США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, среди основных тем – усиление обороны Украины, защита от дроновых атак и вопросы оборонных расходов.

Названы главные темы заседания в формате "Рамштайн"

Витакер отметил, что представители НАТО сосредоточатся на трех ключевых направлениях:

реализации оборонных расходов на уровне 5% ВВП стран-членов,

защите восточного фланга Альянса от дроновых атак,

координации помощи Украине через программу закупок вооружений PURL.

Витакер подчеркнул, что страны НАТО должны активнее инвестировать в производство вооружений и инновации.

"Нам нужно больше оружия, больше производственных линий и более быстрое внедрение инноваций. Правительства и промышленность должны совместно ответить на этот вызов. НАТО адаптируется, но союзникам нужно больше инвестировать. И, конечно, это не отвлекает нас от комплексного подхода к нашей безопасности", — сказал посол США при НАТО.

Расширение программы PURL для Украины

Витакер также сообщил, что США ожидают присоединения новых стран к программе НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая позволяет закупать американское оружие для Украины. По его словам, этот механизм сейчас работает стабильно и эффективно.

"Недавно еще несколько стран объявили о намерении присоединиться. Это дополняет предыдущие объявления Канады, Нидерландов, Германии и совместное обещание Дании, Норвегии и Швеции. Я бы призвал тех, кто еще не сделал своего вклада, сделать это сейчас", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский объявил, что главным вопросом для Украины на заседании станет получение систем противовоздушной обороны. Ожидается, что партнеры обсудят конкретные шаги для укрепления украинского неба перед зимним периодом.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущее, 30-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 9 сентября. На нем наша страна получила результаты по новым системам противовоздушной обороны (ПВО).

