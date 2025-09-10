'Есть результаты по новым системам ПВО': Зеленский анонсировал хорошие новости с 'Рамштайна'

Состоялось 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем наша страна получила результаты по новым системам противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 10 сентября. Он сказал, что ожидает детальный доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по "Рамштайну".

"Был с ним сегодня на контакте. Есть результаты по новым системам ПВО для Украины. Есть готовность партнеров финансировать программу PURL и в дальнейшем – для закупки американского оружия", – отметил гарант.

Также идет работа над договоренностями о дополнительных средствах на производство украинского оружия, в частности дальнобойных дронов. Это необходимо для того, чтобы Россия чувствовала, что такое ответ на войну.

"Работаем и над оснащением наших бригад", – добавил Зеленский.

О чем говорили на "Рамштайне"

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 сентября назвал основные направления, реализация которых для Украины "критически важна" для адекватного ответа на эскалацию со стороны страны-агрессора. Среди прочего он определил регулярные поставки пакетов вооружений, а также санкции, "чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны".

"Нужны дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Этот вопрос насущный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3", – сказал он.

Итоги заседания

10 сентября Шмыгаль написал, что на "Рамштайн" был получен важный сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и становиться сильнее. Он рассказал о ключевых договоренностях со странами-партнерами и ЕС.

Шмыгаль выразил благодарность США за запуск мощного механизма помощи Украине. Отдельная благодарность – министру обороны Великобритании Джону Хили и министру обороны Германии Борису Писториусу за поддержку работы формата.

Также глава МОУ поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за запуск инициативы PURL, которая стала чрезвычайно эффективным механизмом помощи для украинских воинов. Он отметил, что роль НАТО в развитии формата "Рамштайн" будет расти, в частности, в процессе координации между партнерами.

Как писал OBOZ.UA, Германия передает Украине две полные системы Patriot, а первые пусковые установки уже доставлены. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 30-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, половину стоимости этого вооружения покрыла Норвегия.

