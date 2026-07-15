"Надо двигаться быстро и в одном направлении": Зеленский подтвердил кандидатуру Корецкого и анонсировал встречу с Федоровым. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что перед заседанием фракции "Слуга народа" встретится с Михаилом Федоровым. Также глава государства поддержал кандидатуру Сергея Корецкого на пост главы правительства и подчеркнул необходимость быстрых и согласованных решений в власти.

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По его словам, ключевой задачей сейчас является движение "в одном направлении" для достижения результата в условиях войны. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский сообщил, что перед заседанием парламентской фракции "Слуга народа" планирует ряд важных встреч. В частности, он проведет беседу с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, а также с руководством Вооруженных сил Украины и министром обороны.

Президент пояснил, что эти консультации необходимы для согласования позиций по ключевым вопросам обороны и государственного управления. Все переговоры должны состояться до начала заседания фракции, на котором будут обсуждаться дальнейшие кадровые и политические решения.

"Сегодня у меня также состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это состоится до заседания фракций", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что одной из главных задач является налаживание эффективного взаимодействия между военными и Министерством обороны.

"Второй приоритет – это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие неба", — подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны. По его словам, вопрос "закрытия неба" является одним из ключевых в контексте безопасности страны, особенно в преддверии зимнего периода.

Глава государства отметил, что Украина активно готовится к зиме, и это определяет значительную часть текущих решений. Параллельно ведется дипломатическая работа, направленная на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и объявить прекращение огня.

"Мы готовимся к зиме. Безусловно, мы будем действовать дипломатически, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и добиться прекращения огня", – сказал он.

По словам Зеленского, эти процессы уже идут, но требуют дальнейшего усиления.

Президент подтвердил, что Сергей Корецкий является одним из ключевых кандидатов в рамках формирования правительства и уже провел необходимые консультации.

"Что касается министров нового правительства, то я ещё буду заслушивать предложения Корецкого", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что формирование команды будет происходить во взаимодействии с парламентской фракцией.

Зеленский подчеркнул важность единства всех институтов и отсутствия политических споров в вопросах безопасности.

"Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении. В одном направлении. Без какой-либо политики", – заявил президент.

Он добавил, что главная цель Украины – "заставить Россию закончить войну и, по крайней мере, объявить перемирие".

Ранее стало известно, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост премьер-министра в рамках предстоящего обновления правительства. Известно, что он уже согласился возглавить Кабмин, а в случае назначения станет третьим премьером Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти с должности премьер-министра на новое важное направление работы с ключевым партнером Украины. Формально Свириденко пока остается главой правительства, а кадровые замены еще должны быть проведены с участием парламента. В частности, после того, как она покинет пост, будет обновлено все правительство.

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