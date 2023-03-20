'Надо быть практичными': Боррель высказался по поводу предоставления боеприпасов для Украины и назвал ключевые факторы

В Европейском Союзе должны одобрить договоренность о совместной закупке странами блока боеприпасов для Украины. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал заключить соответствующее соглашение.

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Такое заявление он сделал перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Боррель отметил, что на первой части встречи Совета ЕС намерен обсудить ситуацию в Украине. Ожидается, что в ходе дискуссии выступит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также будет обсуждаться дальнейшая поддержка со стороны Евросоюза.

"Во второй половине дня мы проведем совместную встречу глав МИД и министров обороны, и я надеюсь, что они финализуют соглашение о предоставлении боеприпасов Украине. Есть предложение, которое включает три направления, на общую сумму 2 млрд евро. Я надеюсь, министры смогут достичь договоренности, иначе нам будет тяжело продолжать поставки вооружения Украине", – сказал он.

Высокий представитель ЕС добавил, что европейские партнеры понимают, какие боеприпасы нужны нашей стране для защиты.

"Наша цель – предоставить боеприпасы Украине. Быстро, наибольшее возможное количество и по наименьшей цене. Надо быть практичными: быстро, дешево и необходимое количество", – подчеркнул Боррель.

Напомним, главы МИД европейских стран поддержали предложение главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля использовать €1 млрд из Европейского фонда мира для немедленного снабжения Украины боеприпасов из имеющихся запасов.

По словам политика, еще 1 млрд евро может быть использован для совместной закупки снарядов, а любые дополнительные средства должны быть согласованы государствами-членами.

Именно Эстония была первым членом ЕС, который задал соответствующий вопрос на обсуждение месяц назад, предложив срочно профинансировать наращивание производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки.

Тогда государство заявило, что Украина использует в среднем от 60 до 210 тыс. снарядов в месяц, а европейская оборонная промышленность "способна производить их всего 25 тыс." за такой период.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕС пытается найти способ обеспечить Украину боеприпасами. На фоне военной помощи каждой конкретной страны ожидается, что члены ЕС подпишут также совместный план закупок снарядов для ВСУ.

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