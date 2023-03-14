ЕС может утвердить план совместной закупки боеприпасов для Украины уже на следующей неделе – Bloomberg

Европейский Союз пытается найти способ обеспечить боеприпасами Украину, которая борется против российской агрессии. На фоне военной помощи от каждой конкретной страны ожидается, что уже на следующей неделе члены ЕС подпишут также общий план закупок снарядов для ВСУ.

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Как сообщает Bloomberg, этот вопрос рассмотрят министры иностранных дел и обороны. Хотя вопрос о том, как обеспечить Киев необходимыми в этом году 155-мм снарядами, якобы "застопорился", пишет издание со ссылкой на источники.

Ранее в этом месяце главы МИД европейских стран поддержали предложение главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля использовать €1 млрд из Европейского фонда мира для немедленной поставки Украине боеприпасов из существующих запасов. По словам политика, еще €1 млрд может быть использован для совместной закупки снарядов, а любые дополнительные средства должны быть согласованы государствами-членами.

"Но пока неясно, какие объемы доступны из этих запасов и будет ли их достаточно, сказал один из источников. Есть также опасения, что переговорам не хватает необходимой срочности. Украина заявила, что в этом году ей потребуется 1 миллион снарядов, а Эстония подсчитала, что это будет стоить около €4 млрд", – отметили аналитики.

Эта балтийская страна была первым членом ЕС, который поставил соответствующий вопрос на обсуждение месяц назад, предложив срочно профинансировать наращивание производственных мощностей, чтобы обеспечить необходимые поставки в этом году. В то время Эстония заявила, что Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 снарядов в месяц, а европейская оборонная промышленность "способна производить их только 25 000" за такой период. Тем временем развязавшая войну Россия выпускала от 20 000 до 60 000 снарядов в день.

По словам источника издания, государства-члены ЕС еще не указали, сколько денег на эти потребности ВСУ они готовы выделить в 2023 году и как эти средства будут структурированы. Отмечается, что некоторые страны хотели бы, чтобы обязательное финансирование было пропорционально размеру экономики каждой из них, в то время как другие хотят, чтобы любые взносы были добровольными.

"Новое финансирование в основном является политическим решением для государств-членов. Ожидается, что этот вопрос – наряду с согласованием количества снарядов – выйдет на первый план, когда министры иностранных дел и обороны стран ЕС встретятся на следующей неделе перед саммитом лидеров в Брюсселе, где эта тема также, как ожидается, будет включена в повестку дня. По словам источников, между государствами-членами также существуют разногласия по поводу того, какой механизм лучше всего подходит для совместной закупки боеприпасов", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам 2022 года Украина стала третьей в мире по величине импорта основных вооружений. Решающую роль в формировании такого показателя сыграла военная помощь США и многих других государств после полномасштабного вторжения России.

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