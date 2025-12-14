'Надо быть готовыми': Зеленский уточнил свою позицию по выборам в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что не держится за президентское кресло и готов к проведению выборов. По его словам, нужно быть готовым к любому развитию событий, связанных с этим вопросом.

Глава государства подчеркнул, что народные депутаты работают над вариантами организации выборов во время войны. Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Выборы президента Украины

Зеленский отметил, что сигнал о необходимости провести в Украине выборы исходил лично от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. При этом он допустил, что это могло быть требование российской стороны.

Также глава государства, отметил, что партнеры Украины должны помочь организовать безопасность во время проведения выборов. В свою очередь Верховная Рада работает над вариантами организации избирательного процесса во время военного положения.

"Что касается выборов. Вы это слышали, были сигналы от США и лично от президента насчет выборов президента Украины. Будь-то сигналы только от США, или это сигналы от российской стороны? Не хочу сейчас это комментировать. Самое главное, что мой ответ, что я не держусь на кресло. Я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Я попросил, чтобы партнеры помогли с ситуацией безопасности если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это сделать, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов", – рассказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время якобы не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Ранее Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

