'Надежный партнер и друг': посол Германии встретился с советником Порошенко, у которого ГБР проводило обыски

Посол Германии Мартин Егер встретился с дипломатическим советником лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Константином Елисеевым, к которому на прошлой неделе приходили с обысками, и напомнил о важности верховенства права.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом посол сообщил в своем X.

Мартин Егер опубликовал фото встречи с Елисеевым, отметив, что он является "достойным доверия партнером и другом".

"Мы говорили о важности верховенства права и основополагающих принципов ЕС в контексте переговоров о вступлении Украины в ЕС", – написал посол.

Напомним, несколько дней назад к Константину Елисееву приходили с обысками сотрудники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства по так называемым Харьковским соглашениям.

Елисеев является дипломатическим советником пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а при его президентстве был заместителем руководителя Администрации президента. Перед тем Елисеев был постпредом Украины при ЕС и членом делегации в переговорах по Соглашению об ассоциации.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала начало процедуры переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В частности, венгерская делегация настаивает на создании дополнительного плана по защите национальных меньшинств.