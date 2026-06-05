'Начинаем работу с чистого листа': Лубинец встретился с новым омбудсменом РФ. Видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 5 июня провел первую рабочую встречу с новой российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. По словам украинского омбудсмена, они обсуждали механизмы сверки списков и верификации и другие "действующие механизмы взаимодействия в отношении военнопленных и гражданских".

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В целом стороны договорились "начать работу с чистого листа". Об этом рассказал сам Дмитрий Лубинец. Он также показал видео встречи.

Что сказал омбудсмен

"Фактически начинаем работу с чистого листа. Поскольку дипломатические отношения между сторонами отсутствуют, договорились о рабочем формате взаимодействия – обмен официальными документами по гражданско-правовым отношениям в соответствии с потребностями граждан, которые обращаются в наши институты. Спасибо Яне Валерьевне за конструктивный диалог", – отметил украинский омбудсмен.

Он уточнил, что "важную роль в организации этой встречи сыграла белорусская сторона", а именно – Ирина Костевич.

О ком речь

Ирина Анатольевна Костевич – депутат так называемой "палаты представителей" белорусского парламента. В прошлом – министр труда и социальной защиты (с 2017 по 2024 годы).

Яна Валерьевна Лантратова в мае текущего года была назначена уполномоченным по правам человека в России. Она также депутат "госдумы", а ранее была "ответственным секретарем Совета по правам человека в России".

Лантратова скандально известна несколькими законодательными инициативами, которые довольно выразительно характеризуют женщину как работницу Совета по правам человека. Так, она является соавтором закона, предоставляющего российской прокуратуре право прекращать действие любых масс-медиа в случае распространения ими "фейков о российских военных".

Также именно Лантратова является автором закона, который запрещает гражданам "недружественных" стран усыновлять и брать под опеку российских сирот. А еще женщина является автором поправки к закону о "запрете пропаганды ЛГБТ" (поправка распространяет действие закона на видеоигры).

Неудивительно, что российская "уполномоченная по правам человека" включена во все существующие санкционные списки Запада, в том числе в американские.

Похищение детей

После начала полномасштабной войны Лантратова вместе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и его женой Инной Варламовой под видом "официального визита" приезжали в Херсон, который тогда был временно оккупированным.

Тогда Миронов и Варламова вывезли из города 10-месячную украинскую девочку Маргариту Прокопенко и двухлетнего мальчика Илью Ващенко (позже детям изменили имя и гражданство, подделав свидетельства о рождении). Лантратова сопровождала эту незаконную депортацию.

Действия Лантратовой были квалифицированы украинскими правоохранителями как нарушение законов и обычаев войны.

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