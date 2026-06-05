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"Начинаем работу с чистого листа": Лубинец встретился с новым омбудсменом РФ. Видео

Михаил Левакин
Новости политики
2 минуты
2,3 т.
'Начинаем работу с чистого листа': Лубинец встретился с новым омбудсменом РФ. Видео
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 5 июня провел первую рабочую встречу с новой российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. По словам украинского омбудсмена, они обсуждали механизмы сверки списков и верификации и другие "действующие механизмы взаимодействия в отношении военнопленных и гражданских".

Главные истории дня

В целом стороны договорились "начать работу с чистого листа". Об этом рассказал сам Дмитрий Лубинец. Он также показал видео встречи.

Что сказал омбудсмен

"Начинаем работу с чистого листа": Лубинец встретился с новым омбудсменом РФ. Видео

"Фактически начинаем работу с чистого листа. Поскольку дипломатические отношения между сторонами отсутствуют, договорились о рабочем формате взаимодействия – обмен официальными документами по гражданско-правовым отношениям в соответствии с потребностями граждан, которые обращаются в наши институты. Спасибо Яне Валерьевне за конструктивный диалог", – отметил украинский омбудсмен.

Он уточнил, что "важную роль в организации этой встречи сыграла белорусская сторона", а именно – Ирина Костевич.

О ком речь

Ирина Анатольевна Костевич – депутат так называемой "палаты представителей" белорусского парламента. В прошлом – министр труда и социальной защиты (с 2017 по 2024 годы).

Яна Валерьевна Лантратова в мае текущего года была назначена уполномоченным по правам человека в России. Она также депутат "госдумы", а ранее была "ответственным секретарем Совета по правам человека в России".

"Начинаем работу с чистого листа": Лубинец встретился с новым омбудсменом РФ. Видео

Лантратова скандально известна несколькими законодательными инициативами, которые довольно выразительно характеризуют женщину как работницу Совета по правам человека. Так, она является соавтором закона, предоставляющего российской прокуратуре право прекращать действие любых масс-медиа в случае распространения ими "фейков о российских военных".

Также именно Лантратова является автором закона, который запрещает гражданам "недружественных" стран усыновлять и брать под опеку российских сирот. А еще женщина является автором поправки к закону о "запрете пропаганды ЛГБТ" (поправка распространяет действие закона на видеоигры).

Неудивительно, что российская "уполномоченная по правам человека" включена во все существующие санкционные списки Запада, в том числе в американские.

Похищение детей

После начала полномасштабной войны Лантратова вместе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и его женой Инной Варламовой под видом "официального визита" приезжали в Херсон, который тогда был временно оккупированным.

Тогда Миронов и Варламова вывезли из города 10-месячную украинскую девочку Маргариту Прокопенко и двухлетнего мальчика Илью Ващенко (позже детям изменили имя и гражданство, подделав свидетельства о рождении). Лантратова сопровождала эту незаконную депортацию.

Действия Лантратовой были квалифицированы украинскими правоохранителями как нарушение законов и обычаев войны.

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