В России назначили нового омбудсмена: отличилась незаконным вывозом детей с Херсонщины. Фото

В России выбрали нового омбудсмена – депутатшу Яну Лантратову, которая в сентябре 2022-го сопровождала украинских детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Херсона. Предыдущая так называемая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова занимала должность в течение максимально разрешенного срока – 10 лет.

Лантратова, представительница партии "Справедливая Россия", получила новую работу в четверг, 14 мая, по решению госдумы. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

По данным "Медузы", кандидатуру Лантратовой лоббировали режиссер Никита Михалков и Андрей Ярин, руководитель управления внутренней политики администрации президента, близкий к силовым структурам Российской Федерации.

Отметим, что уполномоченный по правам человека в РФ назначается на пять лет; одно лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Что известно о Яне Лантратовой

После начала полномасштабной войны депутат Лантратова, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и его жена Инна Варламова под видом "официального визита" приезжали в Херсон, который тогда был временно оккупированным.

Офис генерального прокурора Украины подтвердил: тогда Миронов и Варламова вывезли из города 10-месячную украинскую девочку Маргариту Прокопенко и двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Этим детям изменили имя и гражданство, подделав свидетельство о рождении. При этом Лантратова, которая сейчас должна мониторить "соблюдение прав человека" в России, сопровождала эту незаконную депортацию.

В марте 2024 года действия Лантратовой и Варламовой были квалифицированы украинскими правоохранителями как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Добавим, что Яна Лантратова заседала в госдуме с 2021 года. За это время она писала доносы с требованием признать "нежелательной организацией" немецкий фонд помощи антивоенным православным священнослужителям "Мир всем"; добивалась исключения из школьной программы повести, где ей пригрезилась ЛГБТ-тематика; призывала осудить за "ЛГБТ-пропаганду" одну российскую стримершу.

Также нынешний омбудсмен была автором законопроекта о запрете гражданам "недружественных стран" усыновлять российских детей (документ так и не был принят).

