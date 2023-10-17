НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: в чем обвиняют

Действующего депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. Политик подозревается в организации схемы хищения газа на ТЭЦ и легализации незаконно полученной прибыли.

Сумма убытков государству – свыше 2,1 миллиарда гривен. Против парламентария возбуждено уголовное производство № 52018000000000546, указано на сайте НАБУ.

По данным следствия, он может быть причастен к нарушению ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Дубневича вызвали в НАБУ, чтобы официально вручить подозрение, но политик туда не явился. В связи с этим прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил его в розыск.

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Дело касается разворовывания газа на Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ во Львовской области в течение 2013-2017 годов.

Нардеп – шестой подозреваемый. Другие фигуранты получили подозрение еще в 2018 (по эпизоду о хищении газа на 1,4 миллиарда гривен) и в 2020 (по эпизоду о хищении на 729,8 миллиона) годах.

Предприятия-владельцы ТЭЦ закупали голубое топливо у НАК "Нефтегаз Украины" якобы для населения, что позволяло платить за него более низкую, льготную цену. Однако газ использовали не для поставок тепла обычным потребителям, а в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии. Последнюю через ГП "Энергорынок" реализовали по рыночной цене.

Дубневич, как утверждает следствие, в 2013-2018 годах организовал отмывание части незаконно полученных средств на сумму более 450 миллионов гривен.

С этой целью он перевел деньги на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах. Деньги смешивались, маскировались и затем возвращались в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.

Ярослав Дубневич на парламентских выборах в 2019 году прошел в Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 120-у округу (Львовская область). Является членом депутатской группы "За будущее".

Согласно аналитике "Движения ЧЕСТНО", вошел в список самых ярых парламентариев-прогульщиков. С начала 2022 года и до мая 2023-го он пропустил 75% голосований.

Как писал OBOZ.UA, ранее проект "Наші Гроші" заявлял, что у Ярослава Дубневича нашли 200 кг золота, элитные авто и недвижимость, якобы оформленные на подставное лицо – тестя парламентария.

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